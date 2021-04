Prikrojite vsebino pogovora

Preprečimo jih lahko tako, da prikrojimo svoje sporočilo na način, ki bo ustrezal našemu občinstvu. Gotovo veste, kako lahko to storite, saj to počnete s svojimi ženskimi prijateljicami. Spomnite se npr., da ste pripravljeni in zmožni govoriti o kroju novega prijateljičinega plašča ali prefinjenem vzorcu na njenem šalu, vendar o teh stvareh ne govorite s svojo drugo prijateljico, ker veste, da je oblačila ne zanimajo.



Podobno ona z vami ne deli navdušenja nad novimi funkcijami, s katerimi je nadgradila programe na računalniku, razen zelo splošno, saj spoštuje, da vas ta tema ne privlači. Ogromno in z veliko zadovoljstva pa govorita o knjigah. Ne zanimajo vaju iste stvari, vendar sta našli nekaj skupnega.

Podobna rahločutnost in razumevanje bi lahko koristila zakoncem. Zakaj torej do zakonskih partnerjev nismo enako razumevajoči kot do prijateljic?



Zakaj ne govorimo o stvareh, ki so obema skupne? S pripovedovanjem o stvareh, ki jim partner rad prisluhne, povečamo komunikacijo v zakonu in damo partnerju vpogled v tisti del dneva, ki ga preživi ločeno od drugega. Pri tem ženske bolj zanimata moževo notranje življenje in čustvovanje kot stvarni podatki.



Seveda obstaja bistvena razlika med načinom, kako govorimo s prijateljicami in kako s partnerjem. V večini primerov se ženske in moški dovolj dobro sporazumejo, toda moškemu lahko uspešneje prenesemo sporočilo, ko se potrudimo govoriti v jeziku, ki ga zlahka razume. Po vrstnem redu kratko in jedrnato povejte, kaj želite. Če hočete, da moški nekaj naredi, jasno in preprosto opišite, kaj mora narediti. Ne olepšujte in ne ponazarjajte tega z anekdotami, ne uporabljajte niti nepotrebnih pridevnikov. Videli boste, da vas bo tako bolje razumel.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: