Prijetno obdobje za zračna znamenja

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Življenje tehtnic se bo julija vrtelo okoli ljubezni in sreče. FOTO: Jacoblund/Getty Images

Julija se bodo za dvojčke priložnosti za zabavo še povečale, saj bo njihovo družabno življenje naravnost zacvetelo. Vezane čaka strastno obdobje, samske pa vznemirljive nove možnosti: ukvarjajte se s športom in bodite veliko v naravi, pa boste morda srečali koga, ki bo krojil vaše poletje ali vsaj grel rjuhe.Nekateri odnosi bodo sicer avgusta nadvse težavni in vas bodo spravljali v obup, medtem ko bodo drugi prijetni in blagodejni. Na žalost pa bodo najbolj harmonične tiste zveze, ki nimajo prihodnosti, in se boste morali kmalu posloviti od njih. Vezani bodo zadovoljni in si skupaj širili obzorja. Mnogo novih simpatij bo za dvojčke na obzorju po 15. septembru, a le vaša odločitev je, ali boste ostali prijatelji ali postali kaj več. Med njimi se prav lahko skriva tudi sorodna duša, s katero lahko dosežete takojšnje razumevanje in naklonjenost. Vezani bodo razmišljali o naraščaju, a se bodo pojavili neki zadržki.Življenje tehtnic se bo julija vrtelo v glavnem okoli odnosov. To bo najboljši mesec leta za ljubezen, tako če so že vezani kot če se jim obeta nova romanca. Obstoječe zveze se bodo poglobile, hkrati pa se oblikovale nove simpatije za samske in avanture željne. Tudi avgust bo zanje ljubezensko izvrsten, vse do 22. Globoki pogovori bodo pare pripeljali do novih spoznanj, samski pa bodo s svojo zgovornostjo pritegnili nekoga, o katerem so doslej le sanjali. Ne smete pa pozabiti na prijatelje in bližnje – čas je pravi, da tudi njim poveste, kako jih cenite.Konec poletja, september, bo za tehtnice v znamenju obnovljenega starega prijateljstva in ljubezenskih iskric. Samski lahko začnejo nov odnos, ki se je začenjal v preteklih mesecih, nato pa se na neki točki ustavil iz neznanih razlogov. Pogovor bo rešil vse. Če vam še vedno ne bo uspelo najti svoje polovice, se družite s sodelavci, saj vam jo lahko predstavijo prav oni. Čaka vas čudovito darilo od nekoga, ki vam je blizu.Vodnarji naj se julija seznanijo z ljudmi, ki živijo v njihovi okolici, saj se med njimi lahko najde nekdo, ki jim bo pogrel srce. Predzadnji teden meseca je za pare čas za pogovor o vsem, kar jim leži na duši, zadnji teden pa naj previdno izbirajo besede, saj utegnejo partnerja mimogrede prizadeti s svojimi opazkami.Dozorela bo pomembna odločitev. Pod vplivom Marsa in Venere lahko avgusta vodnarji pritegnejo veliko zanimanja nasprotnega spola. Škodi jim lahko samo njihova nepotrpežljivost v odnosih. Sprostiti se morajo, pa bodo sledili boljši rezultati in morda tudi nova zveza. Če se morajo vezani s partnerjem pogovoriti o čem pomembnem, naj počakajo do konca meseca. Septembra bodo vodnarji zvezde zabav, neumorni in navihani, vedno v središču pozornosti, na vsakem dogodku in zabavi. Prav tako utegnejo spoznati nekoga novega, toda če se zmenki ne bodo odvijali tako, kot si želijo in predstavljajo, se lahko brez slabe vesti odpravijo naprej. Vezane bo vodila strast.