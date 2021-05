Prijaznost je lahko nevarna

Če si prizadevamo, da bi nas imeli vsi radi, pogosto potlačimo vsa negativna čustva, ki se pojavljajo ob tem. Četudi ste besni, ko delate nadure, zagrenjeni, sitni, žalostni in v stresu, potlačite vse, kar je v nasprotju z vašo človekoljubno noto. Potlačena čustva pa, kot vemo, vodijo v fizični in psihični zlom. Psihologi celo povezujejo nekatere bolezni s težnjo po ugajanju drugim prek razumnih meja.



Nenehna prijaznost in prizadevanje za ohranjanje popolne podobe hkrati povzročata stres. Morda se v trenutku, ko nekomu naredite uslugo in se vam zahvali, odlično počutite. Morda vam vloga svetnika celo zelo godi, toda žal ima tudi svojo ceno – kronični stres, ki vas sili v nenehno ohranjanje te podobe, da ste vedno na preži za kostjo, ki vam jo bo kdo vrgel in boste tekli ponjo. Maska na obrazu vas duši, a je vseeno nočete sneti. Ljudje vas izkoriščajo in vi jim to dovolite! Odlično priložnost dajete narcisom, energijskim vampirjem, nadlegovalcem, zastraševalcem in drugim vrstam globoko ranjenih ljudi, ki ne znajo sami ohranjati energije, zato jo kradejo drugim. Ohlapne meje, nizka samozavest in želja po odobravanju in pohvali vas ženejo v vlogo žrtve.



Nezavedno namreč čutite, da vas drugi potrebujejo, s tem pa nadaljujete nezdravo vedenje. Zanimivo pa je, da je težnja po ugajanju drugim pravzaprav zelo sebično dejanje, saj želite s svojim vedenjem nadzorovati, kako se drugi odzivajo in vedejo do vas. Želja po ugajanju je torej globoko potlačena potreba po nadzoru, ki izvira iz občutka nevrednosti in nemoči. Zato je tako vedenje izredno naporno – ustavlja namreč naravni življenjski tok in zahteva veliko truda. Ogromno stvari namreč zadržujete v sebi iz strahu pred neodobravanjem in zavrnitvijo. Zato ste ves čas na preži in se zavarujete pred neprijetnimi posledicami. Morda ste skrivnostni in drugim ne poveste ničesar o sebi, se umikate in zapirate, saj se vam zdi, da bi izgubili nadzor nad dogajanjem oziroma bi drugi lahko uporabili vaše skrivnosti proti vam. Tako nihče ne ve, kdo v resnici ste, saj jim dovolite videti samo fasado. Posledično pa ste seveda osamljeni in ločeni od drugih.

Komentarji: