Prijazni do sebe in drugih: sklepajmo odnose, ne da bi kaj pričakovali od ljudi v njih

V jedru zen budizma je tudi prepričanje, da moramo biti prijazni s sabo in drugimi. Buda je rekel, da moramo jeznega človeka utišati z ljubeznijo, zlovoljnega s prijaznostjo in lažnivca z resnico. Včasih že nasmeh, kompliment ali pomoč nekomu polepša dan. Poleg tega se nam vibracije, ki jih pošiljamo drugim, vračajo v obliki pozitivnih dogodkov.

Sočutje pomeni, da druge razumemo, se zavedamo, da smo vsi enaki in povezani, ter sklepamo odnose, ne da bi kaj pričakovali od ljudi v njih. Obsojanje in valjenje krivde na druge sta napačna in spodbujata negativnost, zaradi katere trpimo.

Zato odpustite najprej sebi

Spomnite se, da lahko delate napake in da vas lekcije krepijo. Ko vas drugi prizadenejo, tega ne jemljite osebno, ker običajno ni. Prijaznost celi vse rane. Vadite jo, čeprav vam bodo drugi še vedno metali polena pod noge. Čez čas boste opazili, da postajajo prijaznejši, odnos pa boljši.