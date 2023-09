Prijateljstvo s sovražnikom: Vsaka misel vpliva na vse nas

James Redfield, avtor serije Celestinska prerokba, v Vodniku po 10. spoznanju in ohranjanju vizije opisuje namero Fran Peavey, učiteljice, aktivistke, ki je organizirala skupino proti gradnji tovarne napalma. Namesto da bi se osredotočila na 52 odstotkov »hudiča« v sovražnem direktorju, se je zazrla v preostalih 48 odstotkov in začela z mislijo, da v vsakem nasprotniku tiči zaveznik, ki se morda skriva očem. Morda se celo zaveda moralno spornih vidikov svojega dela, a njegove dvome razblini družbeni okvir, v katerem deluje. Toda pritiski opozicije slabijo možnost za sklepanje zavezništva z nasprotnikom. Skupina se je zato pripravljala na srečanje z njim, proučila poslovanje tovarne in njegovo osebno življenje, poskušali so uvideti njegov pogled na svet. »Pogovarjali smo se o jezi zaradi njegove sokrivde za ubijanje otrok, a spoznali, da je ne smemo stresati nanj, saj bi se začel braniti in nas ne bi poslušal. Želeli smo, da nas vidi kot ljudi, ki so mu podobni. Ko smo se sestali z njim, nam ni bil tujec. Domnevali smo, da v sebi dvomi, in prepoznali svojo vlogo pri tem, da to okrepimo. Naš cilj je bil, da predstavimo svoj zorni kot, da se nas bo spomnil, ko se bo odločal. Nismo ga obtoževali ali napadali podjetja.« Po dveh mesecih se družba ni potegovala za obnovitev pogodbe.

K nasprotnikom pristopimo z ljubeznijo. FOTO: Kieferpix/Getty Images

Fran pravi, da »sklepanje prijateljstva s sovražnikom« ni preprosta rešitev, ki bi vedno delovala. Izziv je, da prikličemo človeškost v nasprotnikih in smo pripravljeni na vse njihove odzive. »Če se zatečemo k spopadu, se vračamo v dvojnost. Razdivja se bitka zamisli in polariziranih stališč, ki poraja vladarje in žrtve. Običajni odziv stare paradigme, beg ali spopad, vodi v razočaranje. Rešitev je, da se sprostimo, začutimo delovanje univerzalnih zakonov ter ugotovimo, da je sleherni človek del iste energije kot mi,« pravi ter doda, da ko se osredotočamo na sovražnike, jim dajemo energijo in moč. »Krepimo jih, kajti sovražnost jim daje možnost, da se lahko borijo. Namesto tega zavzemimo pozitivno stališče in razumimo, kaj želijo doseči. Ko razumete strahove, stališča drugih, laže zaznate, kako lahko zgradite mostove. Ne razmišljajte o nas in onih. Kar naredi en človek, doseže ena skupina, en narod – vsaka misel vpliva na vse nas. Namesto da bi se borili proti zločinu, revščini, vojni in uničenju okolja, raje ljubimo in skrbimo za tisto, kar je razdrobljeno in trpi. Tako potrebujemo manj energije za spopad, saj jo preusmerimo k ustvarjanju pozitivnih rezultatov. Zadnji korak evolucije človeštva bo zdravljenje osebnih in globalnih bolečin. Kritična masa ljudi se bo odločila za boljše življenje in ne bo prinašala novega trpljenja na svet.«