Prihodnje leto bo uspešno

Moč naših namer je močno orodje, s katerim si lahko pomagamo ob vstopu v novo leto. Za ritual za srečo, ki temelji na zakonu privlačnosti, potrebujete črno svečo, cvetje ali rastline, dišeče paličice z vonjem cimeta, mire ali sandalovine, kristal po svoji izbiri, svečnik, vžigalice. Začnite ga na dan mlaja ali na silvestrovo.

Kristal je lahko povezan s tistim, kar si želite. Amazonit izberite, če želite nove priložnosti in bi se radi znebili negativne energije. Roževec za zadeve, povezane z ljubeznijo, in zaščito vašega odnosa. Citrin že sam po sebi prinaša srečo in obilje, spodbuja uspeh in dobre stvari. Smaragd je kamen finančne stabilnosti, ki nam prinese vse, kar potrebujemo, tudi lepoto. Zeleni ahat poveča samozavest, srečo, lepoto, harmonijo in obilje, ščiti nas pred negativnostjo. Rubin pa skrbi za srečo na poslovnem področju, prinaša energijo, uspeh, nove možnosti in odločnost, reši pa nas črnogledosti.

Ritual začnemo tako, da očistimo kristal in ga napolnimo z energijo. Poiščemo miren in tih prostor. Cvetje namestimo v vaze, da zvišamo vibracijo kotička. Prižgemo kadilo in z dimom prekadimo pripomočke, tudi svečo in kristal. Pustimo, da gori. Črna sveča ni negativna, ampak nasprotno – pritegne negativno energijo in jo uniči. Je simbol samonadzora, odpornosti, moči tistega, ki jo uporablja. Namestite jo v svečnik in prižgite z vžigalico. Sprostite um. Ostanite v sedanjosti in se zberite. Vzemite kristal v roke, usmerite pozornost na plamen in si vizualizirajte, kar želite. Lahko tudi glasno poveste, kaj je to.

Predstavljajte si, da so vaši cilji doseženi, spremlja vas sreča. Kristal držite v roki, s katero pišete, ali v obeh. Občutite varnost in zadovoljstvo, saj je želja uresničena. Predstavljajte si, kako luč iz vaših rok prehaja v kristal. Ko se vam zdi prav, zaključite, zahvalite se vesolju in pustite, da sveča do konca pogori. Kristal nosite kot amulet vse leto pri sebi, seveda pa ga vmes ne pozabite čistiti in znova programirati na želeno.