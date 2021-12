Kakšne spremembe je prinesel sončni mrk?

Sončni mrk je močan pojav, ki se zgodi ob mladi luni in je trikrat močnejši od nje ter pogosto prinaša vznemirljive nove začetke in poglavja. Spremembe nas običajno prestrašijo, saj jih ne maramo. Toda to je tudi razlog, da so mrki tako močni in transformativni. Označujejo pomembne življenjske dogodke, ki se jih pogosto spominjamo za vedno.

Vendar pa vedno prinesejo nekaj nepričakovanega, a monumentalnega, kar vam lahko za vedno spremeni življenje. V teh časih se nekaj konča in nekaj drugega začne. Mrki po navadi prinesejo najsrečnejše in najbolj razdiralne trenutke – napredovanja, zmage, zlome, preboje, poroke, ločitve, začetek poslovanja, porod, selitev, srečanje z ljubeznijo vašega življenja ali morda prihod ali smrt hišnega ljubljenčka.

Zato pričakujte šokantna srečanja in ločitve. Razlog, da vesolje to počne, je, da nam pomaga pri razvoju – tudi če je proces intenziven.

Kako mrki duhovno vplivajo na nas?

V duhovnem smislu so sončni mrki bolj vznemirljivi, prijazni in veseli, saj se podajamo na živahno novo pot in iščemo nova obzorja. Lunini mrki so izjemno čustveni in povzročajo, da se pokvarijo ali uničijo stvari, ki ne delujejo, in poskrbijo, da se spoprimemo z resnico o svojih temeljnih občutkih, strahovih in našem senčnem jazu.

Preučiti moramo svoje mesto v svetu in naše poti naprej. Najboljši duhovni nasvet v teh časih je, da se prepustite toku vesolja in sprejmete, da je prišla sprememba. To ni najboljši čas za velike življenjske odločitve ali impulzivnost, saj še nimate vseh informacij. Mrki prinašajo novice v valovih, ki zahtevajo in potrebujejo kar nekaj časa, da se odvrtijo. Zato četudi doživite krizo ali se vam zlomi srce, vas to lahko v resnici preusmeri v najboljše in najsvetlejše izkušnje, ki še prihajajo.

Moramo še omeniti, da ker je naša energija po navadi povečana in nekoliko neenakomerna, ritualna manifestacija ali energijsko delo v teh časih nista ravno idealna in učinki niso takšni, kot bi si želeli. Namesto tega se osredotočite na to, da prisluhnete vesolju in zaupate svoji intuiciji. Meditirajte, pišite dnevnik, poskrbite za svoje fizično in duševno zdravje.

Kako vplivajo na nas astrološko?

Mrki že po svoji naravi v naše življenje prinašajo krizne dogodke. To so pogosto usojene ali karmične situacije, ki naj bi se zgodile. Odvisno od tega, kje so v vaši rojstni karti ali glede na vaše znamenje, a zagotovo boste pogosto opazili velike spremembe na marsikaterem področju svojega življenja.

Kot smo že omenili, vam sončni mrki prinašajo usojene nove začetke in priložnosti, lunini pa usodne zaključke, zlome ali preboje. Ko se soočamo s trenutkom kriznega mrka, smo pogosto potisnjeni iz svojih con udobja in čutimo, da se naše življenje spreminja prav pred našimi očmi. Astrološko gledano mrki odpirajo in zapirajo poglavja, tako da nikoli nismo predolgo na istem mestu.

Mrki so v parih

Astrološko gledano mrki prihajajo v paru horoskopskih znamenj približno 18 do 24 mesecev, dokler ne zaključijo tega cikla. Na primer, mrki se bodo vedno dogajali v naslednjih polaritetah: oven-tehtnica, bik-škorpijon, dvojček-strelec, rak-kozorog, lev-vodnar in devica-ribi. Ko se cikel v paru znakov konča, se bo spet vrnil čez približno sedem do osem let. Vendar pa celoten cikel traja 19 let in mrki se bodo vrnili na isto stopinjo in v ista znamenja približno vsakih 19 let.

Zato je koristno razmišljati o tem, kaj se je zgodilo pred 19 leti, in verjetno boste spet videli podobne teme in vzorce. Mrki postavljajo teme, ki bodo pomembne prihodnjih šest mesecev. Prav tako lahko začutimo, da se približujejo v mesecu pred prihodom in še vedno lahko prinašajo novice v tednih po njem. Vendar večina ljudi prejme novice o mrku v tednu, ki ga obdaja.

Pazite na odnose

Ta cikel mrkov se je začel 5. junija 2020 z luninim mrkom in se je zaključil s sončnim v strelcu 4. decembra 2021. Težave v odnosih, zlasti tiste, ki se nanašajo na vašo sposobnost, da poveste svojo resnico, naj bi na ta datum dosegle svoj vrhunec. Medtem ko gre pri dvojčkih za nianse komunikacije, je strelec nekoliko drznejši in lahko glasno pove vse, da dobi, kar hočejo.

Obenem pa, četudi sta tako dvojčka kot strelec zelo privlačni in očarljivi znamenji, sta lahko tudi nekoliko neurejeni. Cikel se lahko konča, vendar ne pričakujte urejenega konca, povezanega z lepo pentljo. Ali boste stvari razrešili in se obenem počutili kot velika zvezda ali pa boste morali biti pripravljeni dopustiti, da se razmerje konča. Če se zgodi slednje, vedite le, da je to dolgoročno najboljše.