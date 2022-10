Prihajajo bombe, prihajajo izstrelki: slavna prerokinja napoveduje devet let pekla na Zemlji

Kubanska astrologinja in ena najbolj znanih še živečih prerokinj Mhoni Vidente (44) napoveduje, da bo naslednji svetovni konflikt trajal devet let. Po njenih besedah ​​bo eden od glavnih akterjev Kitajska.

Najnovejša prerokba o tretji svetovni vojni prihaja sredi konflikta v Ukrajini, za katerega napoveduje, da bo Vladimirju Putinu ušel izpod nadzora in tako vključil še druge države. Kot je že dejala leta 2018, je Putin reinkarnacija Napoleona in »drugi antikrist« (Napoleon je bil po njenih besedah prvi).

Kot drugi potencialni vzrok za globalni konflikt je navedla zgodovinski razkol med Kitajsko in ZDA glede Tajvana, pri čemer je omenila tabor, ki nasprotuje Pekingu. »Nekdo stoji za vso to močjo. Južna Koreja, ki je močno povezana z ZDA in je v mnogih pogledih vodilna v svetu, želi ostati z Vietnamom in Japonsko.« Prepričana je, da bo Kitajska naredila vse, da premaga ZDA, ne glede na sredstva, in tako povzročila tretjo svetovno vojno.

»Prihajajo bombe, prihajajo izstrelki. Vsako človeško bitje bo poraženo,« je dramatično napovedala Kubanka, ki je kaos v svetu izkoristila za mednarodno slavo.

Za primerjavo, njena bolj priljubljena bolgarska kolegica baba Vanga, ki je umrla leta 1996, je napovedala, da se bo tretja svetovna vojna začela leta 2010.

Glede Ukrajine je trdila, da jo lahko reši le ženska, ki bo vzela oblast v svoje roke. Po besedah ​​Vange bo delala v tandemu z moškim in prepričana je bila, da bo ta prišel iz Rusije.

Putina ni omenila po imenu, je pa bolgarska prerokinja v 80. letih prejšnjega stoletja dejala, da mir na svetu ne bo dosežen, dokler ne pride »osmi«. »Dva največja vladarja sveta si bosta podala roki,« je takrat dejala, tisti, ki tolmačijo njene napovedi, pa vidijo izpolnitev prerokbe ob koncu hladne vojne, ko sta si roki podala Mihail Gorbačov in Ronald Reagan. Toda bolgarska prerokinja je nato dodala, da svetovni mir ne bo dosežen, dokler ne pride »osmi«. Mnogi verjamejo, da se »osmi« nanaša na osmega velikega Vladimirja, in osmi ruski Vladimir je Putin. V skladu z njeno prerokbo naj bi bila Sovjetska zveza obnovljena v prvi četrtini 21. stoletja.