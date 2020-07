Prihaja za Slovenijo najnapornejši mrk

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ob luninih mrkih se vedno pokažejo posledice preteklosti oziroma žanjemo, kar smo nekoč sejali. FOTO: Anthony Boulton/Getty Images

Počasi zaključujemo obdobja med mrki in prav zadnji se zdi za Slovenijo najbolj naporen. Na plan lahko pomeče določene prastare nepredelane rane, strah ali sram. Čeprav se bo lunin mrk dogodil 5. julija, pa njegov vpliv čutimo že vsaj en teden prej, teden, največ dva po njem pa se bo napetost pomirila.V karti mrka za Ljubljano je izpostavljen Saturn skozi 7. hišo, kar naznanja več strahu in panike pri nas ter večjo potrebo po zapiranju v zunanjih odnosih. Lahko smo deležni tuje kritike naših preteklih odločitev. Kotni Kiron v 10. hiši naznanja rano javne podobe, še bolj rano vlade, povezano z neko preteklo odločitvijo, ker je zraven še Mars, ki potuje v kvadrat z Merkurjem, bo več javne nestrpnosti, javno napornih besed.Če pogledamo karto mrka v odnosu s karto Slovenije, še bolj spoznamo, da se bo izpostavila rana naše podobe v svetu, saj je Kiron na ascendentu karte mrka, Kiron pa je že tako in tako v tem letu pod pritiskom tranzitnega Saturna, kar problematiko samo še povečuje. Torej se odpirajo stare slovenske rane. Močan je tudi natalni Saturn, s tem pa se kaže tudi več skrbi in strahov.Sama točka mrka pride na Uran države, v opoziciji s slovenskim Merkurjem v 7. hiši. To je za Slovenijo bistvena opozicija, ki nas razdvaja na dva tabora, popolnoma nasprotna pogleda, in nosi napetosti. Nemiri, nepričakovani zasuki, vse to bo še dodatno pritiskalo. Uran je vladar 2. hiše v 1. in razlog za napetosti bo najverjetneje proračun države ali drugače finančna realnost države. Ker gre za lunin mrk, se ne bo zgodilo nič novega, samo pokazala se bo jasna in nekompromisna posledica preteklih odločitev in glede na aspekte prej manj prijetna kot obratno. Uran je pogosto povezan tudi z uporom, protesti, tako lahko vse, kar že opazujemo, dobi še epilog. Po moji presoji se bo prav kmalu po mrku družbena napetost postopoma pomirila in je njen vrhunec, vsaj v poletnem obdobju, vezan ravno na mrk.Na zasebni ravni je glavno, v katero hišo nam pade mrk, pomembni so njegovi aspekti. Na dan prihajajo posledice preteklosti, preteklih napak in dela, odvisno od nas samih. Po drugi strani pa se zaključuje ciklus dveh let in pol z mrki na osi kozoroga in raka, torej zasebnega in poslovnega, ki so bremenili ovne, rake, tehtnice in kozoroge. Naporni časi se zanje zaključujejo, spremembe, v katere so nas potisnili, pa postajajo nova realnost. Tako se učenje o ravnovesju med čustvenim in učinkovitim, med družino in službo, mehkim in trdim vzgojnim pristopom dokončno zaključuje in se z naslednjimi mrki odpira novo, drugačno učenje, že konec novembra.