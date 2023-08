Prihaja retrogradni Merkur v devici in te štiri astrološke znake čakajo velike nevšečnosti

Devica, zemeljsko znamenje, ki mu vlada Merkur, je znana po svoji pozornosti do podrobnosti, prizemljeni praktičnosti in močni želji po redu. Ko se Merkur, planet komunikacije in intelekta, giblje retrogradno v devici, se bodo te lastnosti okrepile, kar nas bo spodbudilo k natančnejšemu pregledu različnih področij našega vsakdanjega življenja.

Komunikacija

Z retrogradnim Merkurjem v devici se komunikacija močno spremeni. Izražanje je lahko težavno, saj se nesoglasja in pomanjkanje komunikacije povečujejo. Ta retrogradna faza povzroči, da razmišljamo o svojih komunikacijskih stilih, spodbuja nas, da smo premišljeni pri izbiri besed in da smo pozorni na neverbalne znake.

Vsakodnevna rutina

Poleg tega nas retrogradni Merkur v devici spodbuja k premisleku o naših organizacijskih in praktičnih pristopih. Poudarja pomen pedantnosti pri vsakodnevnem delu in rutini, saj lahko že najmanjša neprevidnost privede do pomembnih posledic. Deluje kot nežen opomnik, da pregledamo in osvežimo svoje načrte, dvakrat preverimo podrobnosti in poiščemo ustvarjalne načine za reševanje morebitnih pasti, ki se lahko pojavijo.

Zdravje

Ponovno bomo ocenili svoje fizično in psihično počutje. To je obdobje samorefleksije, kjer lahko preučimo svoje rutine, navade in obrede ter iščemo izboljšave, ki bodo vplivale na naše počutje.

Ljubezen

Ponovno bomo ocenili način komuniciranja in povezovanja z drugimi. Potrebnega bo več potrpljenja, sočutja in empatije, saj lahko v tem času nesoglasja in razlike lažje privrejo na površje. Sprejemanje odprte in iskrene komunikacije nam omogoča, da se prebijemo skozi morebitne konflikte in okrepimo naše odnose.

Štiri znamenja, na katera bo retrogradni Merkur v devici najbolj vplival

Medtem ko bomo vsi do neke mere občutili učinke retrogradnega Merkurja, bodo nekatera znamenja bolj dovzetna za zmešnjavo, ki jo bo povzročil.

Dvojčka

Dvojčki so kot zračno znamenje znani po svoji gladki komunikaciji in hitrem razmišljanju. Vendar pa se lahko med retrogradnim Merkurjem v devici soočijo s komunikacijskimi izzivi. Prihaja lahko do nesoglasij, do težav z jasnim izražanjem, celo do tehnoloških okvar. Zato je ključnega pomena, da dvojčki pazijo na svoje besede in dvakrat preverijo vse informacije, preden jih posredujejo naprej, da se izognejo morebitnim napačnim interpretacijam.

Devica

Device so lahko v tem retrogradnem Merkurju zelo prizadete. Njihova izbirčna narava lahko pride še bolj do izraza, kar povzroči pretirano in samokritično razmišljanje. To obdobje lahko od devic zahteva, da ponovno ocenijo svoje cilje, odnose in splošno usmeritev v življenju. Zanje je ključnega pomena, da v tej introspektivni fazi skrbijo zase, so prijazne do sebe in iščejo podporo svojih bližnjih.

Strelec

Strelec, ognjeno znamenje, znano po svoji svobodomiselni, podjetni naravi, bo prav tako čutilo učinke retrogradnega Merkurja v devici, kar se bo odražalo v njegovem občutku za usmerjanje in načrtovanje. Pride lahko do zamud ali motenj na potovanju, soočajo se lahko s težavami s papirologijo ali vizumom in organizacijo svojih dnevnih obveznosti.

Ribi

Ribe so običajno dojemljiva in občutljiva bitja. Medtem ko bo Merkur retrograden v devici, bodo verjetno doživele povečana čustva in večjo občutljivost. To lahko povzroči neskladje v njihovih odnosih in jasno potrebo po komunikaciji. Za ribe je ključnega pomena, da prakticirajo skrb zase, vzpostavijo zdrave meje in učinkovito sporočajo svoje potrebe, da ohranijo harmonijo v tej zanje burni fazi, pišejo na portalu stil.kurir.rs.