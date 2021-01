Prihaja retrogradni Merkur: nič se ne bo uspešno odvijalo, če se začne v tem obdobju

Računalniki se kvarijo, dogovori se sfižijo in e-pošta se izgublja, kar nas spravlja ob živce. FOTO: Centralitalliance/Getty Images

Merkur je retrograden približno trikrat na leto. V 2021. bo potoval navidezno nazaj od 31. januarja do 20. februarja v vodnarju, nato 29. maja do 22. junija v dvojčkih in od 27. septembra do 18. oktobra v tehtnici. Že kak teden pred obratom se Merkur začne upočasnjevati, nato se ustavi in obrne nazaj, čez približno tri tedne pa spet naprej.Njegov prehod skozi določeno znamenje je tako daljši in lahko na svoji poti trikrat prečka določen planet v rojstni karti, kar pomeni, da hoče utrditi lekcijo, ki je nas uči, hkrati pa omogoča, da se vrnemo k istim temam in popravimo slabo opravljeno delo. Čeprav nas spravlja ob živce, ker opozarja na naše napake, se moramo zavedati, da nas na globlji ravni samo želi zaščititi pred napakami in metanjem puške v koruzo.Če Merkur prehaja katerega od rojstnih planetov, dogodek, ki nastopi ob prvem aspektu, se med ponovnim prehodom v retrogradni smeri ponovi oziroma dobi nadaljevanje, drugo dejanje iste zadeve. Takrat lahko popravimo, kar smo prvič storili narobe ali prezrli. Če nam bo uspelo, bomo ob tretjem prehodu zadevo zaključili.Ravno v tem, da zgodba še ni končana, dokler ni Merkur spet direkten, je razlog, da vam na primer stvari, ki jih kupite v tem času, pozneje ne bodo več všeč, odločitve, ki jih boste sprejeli, se bodo spremenile, začeti projekti ne bodo obrodili sadov. Težave lahko nastopijo pri pogajanjih, prodajanju in kupovanju, uradnih pogodbah in dogovorih, v založništvu, trgovini, pri posojilih ... Povezujemo ga s prometom, pošto in potovanji. Na vseh teh področjih se stvari ne odvijajo po načrtih, ko je retrograden.Če se zavedate, da se vam stvari, predvsem tehnika, kvarijo, da bi jih popravili, izgubljate dokumente, da bi jih arhivirali, vas bodo njegovi nepredvideni učinki manj spravljali ob živce.V tem času ne vlecite pomembnih potez. Nič se ne bo uspešno odvijalo, če se začne v tem obdobju – nemogoče je tudi kar koli načrtovati. Ne podpisujte pogodb in ne sklepajte novih poslov. Ne kupujte nepremičnin. Okoliščine se bodo spreminjale.Obdobje je znano tudi po težavah z računalniki – sesuvajo se, tudi z drugimi elektronskimi napravami je enako. Počakajte z nalaganjem novih programov, naredite si varnostne kopije dokumentov. Lahko pa se v tem času pojavijo genialni prebliski, zametki bistrih, inovativnih idej.Čas je odličen za odkrivanje, učenje, pisanje – posebno če zaključujete že začete projekte. Merkurjev obrat je lahko koristen tudi za revizijo, predelavo, ponovni pregled in spremembo načrtov. Pogosto tedaj najdemo pomanjkljivosti prvotnega načrta in ga spremenimo.