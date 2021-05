Prihaja retrogradni Merkur

Veliko kaosa, napak ... FOTO: Drazen Zigic/Getty Images

Vsako leto trikrat pišemo o tem navideznem pojavu, saj se zaradi Merkurjevega prehitevanja Zemlje zdi, da ta nekaj časa potuje nazaj – gledano s Sonca pa Merkur potuje kot običajno po svoji elipsi. Ker astrologija temelji na sinhroniciteti, nas to, da se planet, gledano z Zemlje, vrti nazaj, opozarja, da moramo tudi mi narediti nekaj za nazaj, da nam ne bo dovoljeno lahkotno in brez truda ustvarjati stvari na novo.Retrogradnost Merkurja je kot prisilen odmor ali vsaj prisiljeno ukvarjanje s stvarmi, s katerimi smo predolgo odlašali. Modro je, preden se Merkur obrne, napisati list z alinejami, ki naj vsebuje, s čim vse odlašamo, tako da v času njegove poti nazaj kljukamo teže in bremena, ki nam jih nosijo nedokončane stvari.Merkur se bo dokončno ustavil že zjutraj, 30. 5., v noči na 31. maj pa počasi začel gibanje nazaj. Tokrat bo precej naporen, sem ter tja se bo zdelo, da smo v coni somraka. Čeprav se bo obračal v svojem znamenju, kjer se dobro počuti in lahkotno izraža svojo naravo, zna zaradi nebesnih vplivov izraziti svoje senčne plati, kot so lažnivost, spletkarstvo, izmuzljivost, nestabilnost, dvojnost, neulovljivost, tako se bo življenje precej nenavadno spreminjalo.Največ zaslug, da bo Merkurjeva energija grabila po svojih senčnih plateh, ima ravno ponavljajoči se kvadrat z Neptunom. Merkur že v času direktnosti tvori prvi kvadrat z Neptunom, 23. 5., potem ga ponovi v času retrogradnosti, 5. 6., in še enkrat v času direktnosti, 6. 6. Ves ta čas bo glavni vzorec retrogradnega Merkurja vezan na laži, zavajanje, zmešnjavo, kaos, nestabilnost in vse preostale sivine Merkurja.Merkur je vladar severnega luninega vozla, tako da bo čas njegove retrogradnosti povezan tudi z vračanjem določenih tem preteklosti na širši ravni, povezanih z večjo množico ljudi. Hkrati pa bo vse do 2. 7. dispozitor Venere in do 21. 7. dispozitor Sonca, kar bo moč tega senčnega Merkurja samo še krepilo in širilo njegov vpliv tudi na področje financ, vodstva in ciljne usmerjenosti.11. 6. bo imel Merkur spodnjo konjunkcijo s Soncem, kjer je najbližje Zemlji. To je trenutek, ko bomo končno razumeli ozadje zmešnjav, ki nam jih nosi, in dobili sliko, kako stvari reševati bolj konstruktivno.Tako kot vedno v času retrogradnega Merkurja je najbolje, da smo potrpežljivi, razumemo, da bo nekaj ustavilo naš korak, upočasnilo našo pot naprej, da bo veliko priložnosti rešiti in urediti stvari za nazaj. Zmeda tega obdobja bo minila, laži, če jih boste natrosili preveč, pa vas bodo lovile še dolgo in rušile vašo verodostojnost.