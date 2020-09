Prihaja retrogradni Mars: bodite previdni, sicer se vam ne piše dobro

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Razpeti bomo med potrebo po boju za nazaj in omejitvami. FOTO: Lightfieldstudios/Getty Images

Ko je Mars stacionaren, tik pred obratom, deluje kot močan pritisk, napetost, nekaj, kar čutimo v zraku in vemo, da se lahko obrne destruktivno. Če nam pritiska na nekaj natalnega, vidimo, kje bo posameznika ta energija stiskala, kje se lahko na hitro nekaj odloči. Če je to poslovno področje, lahko prekine delo, če odnosi, jih lahko prekine, če je povezan s 1. hišo, se je treba paziti nezgod. Močan pritisk in nemir stacionarnega Marsa po eni strani potiska ljudi, da rečejo, da imajo dovolj tam, kjer so predolgo vztrajali in se podrejali.Po drugi strani smo lahko mi tisti, ki jim nekdo drug reče, da mu je dovolj, nas s tem močno preseneti, naj gre za posel, finance, prijateljsko ali zasebno področje. Čas stacionarnosti Marsa prinaša tudi globoko utrujenost ali preobremenjenost, kot da nam manjka potiska za delo in življenje. Tokrat bo Mars pred retrogradnostjo izjemno počasen in skoraj nepremičen od 3. 9. do 15. 9., potem postopoma pridobiva hitrost na poti nazaj. V tem času je najpomembnejše, da smo notranje uravnoteženi, modri, tudi če se postavimo zase in se odločimo za spremembe, poskusimo ne rušiti vseh zidov za seboj, ker lahko v jezi kakšno stvar presilovito naredimo, pozneje pa nam je žal.Marsov obrat se bo zgodil v noči na 10. 9. in trajal vse do 14. 11. Marsova retrogradnost pomeni, da si je treba izboriti nekaj za nazaj. Pogosto nas doletijo tožbe za napake iz preteklosti ali mi tožimo in se borimo za nekaj, kar je bilo narobe narejeno. Ne gre vedno za pravne tožbe, a verjetnost boja za nekaj iz preteklosti je močno povečana.Tokrat so aspekti Marsa res naporni, saj gre spet v kvadrat s Saturnom, v noči na 30. 9., 9. 10. v kvadrat s Plutonom in 19. 11. z Jupitrom. Kar se nam je začelo kuhati v drugi polovici avgusta, se bo dokončno zakuhalo ravno v tem času. Kjer ste se prvič srečali z nestrpnostjo ali potrebo po boju, delu in trudu v avgustu, se vam lahko v večji in skrajnejši obliki ponovi v omenjenem času. Ker se Mars na svoji poti kar trikrat krega s planeti v kozorogu, je jasno, da bosta naša nestrpnost in nemir Marsa nenehno doživljala frustracijo s strani družbe, avtoritete ali zunanje omejitve, s tem pa je lahko še več jeze. Potreba po boju za nazaj bo velika, toda omejitev te bo ravno tako precej. Posledično lahko doživljamo več nemira, napetosti, jeze, ki lahko prerastejo tudi v sovraštvo.Počasnost Marsa pred obratom direktno ne bo tako naporna, lahko pa imamo občutek pritiska in utrujenosti, ki sta značilna za nepremičnega Marsa. Od 7. do 22. 11. bo res počasen, potem pa pridobiva hitrost in vedno več možnosti bo razrešiti in urediti stvari. Toda sama Marsova direktnost kljub vsemu še ne napoveduje konca problemov, še veliko popotresnih sunkov bo, vse dokler se ne vrne na 28. stopinjo ovna, kjer se je 10. 9. obračal, to pa bo šele 3. januarja 2021.Bodimo previdni, premišljeni in potrpežljivi, sicer nam ne posamično ne družbeno ne kaže nič dobrega.