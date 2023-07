Prihaja retrogradna Venera: ukvarjali se bomo z vprašanjem lastne vrednosti

Obdobja, ko se Venera dlje premika po istih stopinjah, so za astrologe pomembna, saj nam dajejo uvid v to, s čim se bomo ukvarjali.

Venera prinaša vesele plati življenja, povezujemo jo z odnosi, harmonijo, ljubeznijo, mirom, užitki, ustvarjalnostjo, veseljem do življenja. Tokrat se bo izjemno dolgo premikala po levu, s tem bo naša pozornost usmerjena v ustvarjalnost, moč ljubezni, lastno vrednost. Izražena bo potreba po lepoti, dragih stvareh, tudi zapravljivost kot želja postaviti se, pokazati, zasvetiti. Venera se v levu včasih vede otročje, njena želja po luksuzu je včasih nezrela in skregana z realnostjo, koliko si lahko privoščimo. Velikokrat v tem znamenju nakazuje potrebo izraziti svoje kreativne sposobnosti. V ljubezenskih zadevah je dramatična, strastna, velikodušna, a zahteva veliko pozornosti. Tokrat se po potepala po levu od začetka junija do začetka oktobra.

Potreba po svobodi

V senco je vstopila 19. 7. in bo v njej do 7. 10. Celotno obdobje potuje po istih stopinjah in nas nekaj pomembnega uči, vezano na finančno področje, o ljubezni, lastni vrednosti. Ker ponavlja kvadrat na Jupiter (11. 6., 22. 8., 17. 9.) in Uran v biku (2. 7., 9. 8. in 29. 9.), ki mu tudi vlada, bodo družbeno glavne teme vezane na naravo, finančno področje, stabilnost. Naša potreba biti nekaj več, imeti določene stvari, izraziti se na originalen način, nas lahko meče iz ravnotežja in prinaša šoke, ker se bodo pojavile konkretne ovire pri uresničitvah želja. V ljubezenskih odnosih lahko prinaša potrebo po svobodi in pripravljenost rušiti stabilne odnose.

Ukvarjali se bomo z vprašanjem lastne vrednosti. FOTO: Dragonimages, Getty Images

V pozitivnem lahko energijo tokratnega potovanja Venere izkoristimo, da najdemo način, kako se ustvarjalno izrazimo. To je lahko pretirano in šokantno, a z nekaj pozornosti originalno, osebno, posebno.

Venera se obrača 23. 7. in bo potovala nazaj do 4. 9., v tem času bodo zapleti, vezani na ljubezen, zapravljanje, ovire pri izražanju sebe poudarjeni. Navidezno potovanje nazaj nas kliče k pregledu preteklih odnosov, dosedanjega ustvarjanja, izražanja sebe in pregledu našega preteklega odnosa do materialnega. Včasih je občutek, da nas nekaj drži v preteklosti in nam onemogoča pot naprej, neprijeten, po drugi strani je taka revizija koristna, saj nam pokaže, kje smo ujeti v nezdrave načine delovanja, kaj moramo spustiti, pozdraviti, da bi bil naš odnos do omenjenega bolj zdrav.

Točke obrata so pomembne. Nazaj se Venera obrača na 28. stopinji leva, naprej na 12. stopinji leva. Če ena ali druga stopinja rezonirata z vašo karto, če se Venera obrača na pomembni točki karte, bo še toliko bolj osebno delovala na vas.