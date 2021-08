Prihaja polna luna v vodnarju, pazite na svoja čustva

Polna luna nastopi v nedeljo, 22. avgusta ob 14.02. Naša čustva ob polni luni dosežejo vrhunec, od nas pa je odvisno, kako jih obrnemo. V pozitivno ali negativno. Predvsem moramo biti pazljivi na izzive v odnosih, saj gre za čas ko smo razdražljivejši in občutljivejši. Gre za drugo zaporedno polno luno v vodnarju, prva je bila julija, ko se je vse začelo, druga bo 22. avgusta, ko se bo vse skupaj končalo.



Polna luna bo na ta dan poravnana z Jupitrom, pišejo pri Sensi in dodajajo, da bo vplivala na naš duhovni razvoj, občutek sreče in materialno obilje. Poudarjajo še, da je energija lune močna in da prinaša pogum za odločitve.



Konjunkcija z Jupitrom prinaša optimizem, srečo in številne lepe priložnosti. Kot dodajajo pri Sensi, lahko v povezavi s potovanji, izobraževanjem, financami ali intimnimi odnosi.



V tej energiji naj bi se lažje povezali v odnosih. Lahko pa sonce nasproti Jupitra prinese preveč optimizma in sebičnosti, zato le pazite!

