Prihaja polna luna v vodnarju! 1. avgust je nevaren datum za 4 astrološka znamenja

V astrologiji polna luna predstavlja vrhunec čustvenih stanj in je pogosto čas za poudarjanje in sproščanje globokih čustev. To je čas, ko so čustva napeta in se veliko ljudi nagiba k introspekciji in razmišljanju o svojih notranjih stanjih.

Polna luna v vodnarju običajno prinaša kombinacijo energij vodnarja in lune. Vodnar je znamenje, ki simbolizira inovativnost, napredek, nekonvencionalnost in družbeno ozaveščenost. Teži k svobodi, individualnosti in pogosto prinaša spremembe v našem socialnem okolju. Luna predstavlja naše čustveno stanje, potrebo po bližini in odnosih.

Globoke spremembe

Ko se ti dve energiji združita, lahko to vodi do globokih notranjih sprememb. To je čas, ko se lahko počutimo navdihnjene za raziskovanje novih idej, dvom o družbenih normah in razmišljanje o tem, kako se vključiti v skupnost na nov in pristen način. Morda se počutimo dovolj pogumne, da izrazimo svoje edinstvene ideje in poglede, ne glede na to, kaj si mislijo drugi.

Polna luna v vodnarju lahko prinese tudi poudarek na družbenih odnosih in prijateljstvih. To je čas, ko se lahko povežemo z ljudmi iz skupnosti, a tudi ustvarimo nove povezave s podobno mislečimi ljudmi. Občutek skupnosti se lahko okrepi in ljudje so morda nagnjeni k sodelovanju pri projektih, ki imajo širše družbene ali humanitarne cilje.

Kakor koli že, polna luna v vodnarju je lahko čas osvoboditve in notranje rasti. Spodbuja nas k raziskovanju novih možnosti, razmišljanju zunaj ustaljenega okvira in občutku povezanosti s širšim svetom in ljudmi okoli nas. To je idealen čas za sprejemanje sprememb in odprtost za nove ideje in poglede. Polno luno v vodnarju imenujemo tudi »jesetrova luna«, tradicionalno ime je povezano z velikimi ribami, ki so bile v tem letnem času ulovljene v jezeru.

Polna luna v vodnarju bo najbolj vplivala na vodnarje, škorpijone, bike in leve. Simbolizira konec enega življenjskega cikla za pripravo na novo življenjsko fazo.

Vodnar

Polna luna v astrološkem znamenju vodnar prinaša velike spremembe in konec življenjskega cikla. Ni izključeno, da bo prišel trenutek, ko boste »imeli vsega dovolj«, zato boste sprejeli odločitve, ki bodo spremenile tok prihodnosti. Nakopičene frustracije, negotovost in razdražljivost bodo spremljajoče manifestacije tega astrološkega obdobja.

Škorpijon

Superluna v vaši četrti hiši vam prinaša družinsko dramo. Določeni pripadniki astrološkega znamenja se bodo odločili za selitev. Z družinskimi člani se boste pogosto prepirali. Možni so zapleti okoli stanovanja.

Bik

To astrološko obdobje je alarm za vaš zakonski položaj. Preprosto pride obdobje v letu, ko je treba v službi vse zreducirati, tudi odnos. To boste doživljali kot upor in takšne spremembe vam ne bodo ustrezale. Ni izključeno, da se boste morali prilagoditi nečemu, kar je v nasprotju z vašimi prepričanji.

Lev

Polna luna v polju partnerstva prinaša krizo. To je nova življenjska faza, v kateri boste potrebovali več svobode v svojih odnosih. Če imate poslovnega partnerja, ne delajte radikalnih potez.