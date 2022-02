Prihaja polna luna v levu: zakaj je 16. februar tako pomemben datum?

Pred nami je pomembno astrološko obdobje – polna luna v ognjenem znamenju leva, ki nastopi 16. februarja ob 17.57. Kot vsaka polna luna, bo tudi ta na psihološki ravni težavna, zato bodite previdni, da se ne odločate pod pritiskom čustev.

Po drugi strani pa polna luna v levu prinaša blagoslove za vsa znamenja, saj nam ponuja možnost, da se znebimo obsesivnih misli, se lotimo novih projektov in privabimo sorodno dušo. Prinaša več druženja in možnih manifestacij. Ker bo luna ujela aspekte s planeti v vodnarju, je to priložnost, da se znebimo stvari, ki so nas pestile v prejšnjem obdobju.

Kaj pravzaprav pomeni luna v Levu? Lev je fiksno astrološko znamenje. Ko luna prehaja skozi fiksna znamenja, čustva upravlja občutek varnosti in stabilnosti. Takrat je težko spremeniti trenutno psihično stanje.



Lev je tudi ognjeno znamenje. Ko luna prehaja skozi ognjena znamenja, čustva spodbujajo ustvarjalno izražanje. To je čas, ko se človek spopada z različnimi duševnimi stanji in takrat se je najbolje posvetiti sebi.



V tem obdobju je zelo izrazita potreba, da ljudje opozorijo nase, do te mere, da pogosto niti ne opazijo, kaj to pomeni za druge v njihovem okolju. Ponos jim raste s svetlobno hitrostjo.



To je obdobje, ko si zastavljamo vprašanje: kje so priznanja, ki si jih zaslužim? Če želite najti odgovor, naredite nekaj, na kar ste lahko ponosni. Le tako boste na enostaven in preprost način opozorili nase.



Luna v levu vodi v iskanje lepote. Ljudje so polni želja, da bi naredili, zgradili in poudarili nekaj edinstvenega in neverjetnega.



Luna v Levu je pravi čas za stvari, ki zahtevajo ustvarjalno razmišljanje ali umetniške dejavnosti. Zavračanje ponosa in egocentričnosti vam bosta pomagala doseči cilje.



To je zelo dobro obdobje za preživljanje časa otroki, igranje različnih iger ali odhod v kino. Ko je luna v Levu, so dodaten užitek tudi obiski muzejev, razstav, gledališč … Poleg tega je v tem obdobju priporočljivo povečano ustvarjalnost in igrivost združiti z različnimi opravili, povezanimi z opremljanjem hiše ali prostora okoli nje.



Luna v Levu pogosto vodi do preobremenitve srca, zato bodite zmerni pri telesni dejavnosti. To je odličen čas za sprostitev.



Obisk frizerja je zelo priporočljiv. S striženjem ob vzhajanju lune v Levu bodo vaši lasje hitreje rasli in bodo kot levja griva (seveda ne jemljite tega dobesedno).

Katera astrološka znamenja bodo najbolj na udaru?

Lev

To bo vaša osebna preobrazba. Znebite se negativnih misli, ki so vas potegnile v preteklost. Polna luna vam prinaša pomembne spremembe na osebni ravni, zato boste sprejemali odločitve, ki vam bodo še letos spremenile življenje.

Bik

Polna luna vam prinaša družinske skrbi in stres. To je nekaj, kar se je postopoma nabiralo in bo zdaj končno eksplodiralo. Možno je, da vas bo skrbelo za enega od staršev in takšna energija lune vam vsekakor ne bo ugajala.

Vodnar

Ta polna luna prinaša spremembe v vašem razmerju. Možna je kriza v zakonu ali v poslovnem partnerstvu. To so spremembe, ki so bile potrebne, zato boste partnerstva začeli doživljati na povsem nov način.

Škorpijon

V službi vas čaka turbulentno obdobje in morda boste potrebovali spremembe, na katere ste čakali več mesecev. Pričakujte pogovor z nadrejenimi, ker se nikakor ne boste mogli razumeti.

Uporabite energijo polne lune v levu, da si povrnete samozavest in se bolje počutite v svoji koži. Ta ustvarjalna energija vam lahko pomaga pritegniti pravo osebo v svoje življenje, zato danes, 16. februarja, ravnajte modro.