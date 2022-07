Prihaja polna luna v kozorogu: štirje astrološki znaki bodo doživeli hudo turbulenco

Vsaka polna luna predstavlja nekakšno tesnobo na psihološki ravni in potrebo po sprejemanju impulzivnih odločitev, ki so lahko napačne. Ker je Kozorog znamenje, ki je varno, zanesljivo in osredotočeno na delo, je jasno, da bo polna luna v tem znamenju omajala te lastnosti in prinesla veliko negotovosti. Gre za strah pred prihodnostjo, pa tudi za to, da poteze, ki jih delamo, nimajo garancije. Pomembno je, da ne obupamo pri zastavljenih ciljih in smo pogumni. Pomanjkanje samozavesti bo ključna manifestacija polne lune v Kozorogu, zato bomo zlahka klonili pri svojih ciljih.

Kot pišejo na portalu informer.rs, bo polna luna v Kozorogu najbolj otežila življenje kozorogom, rakom, ovnom in tehtnicam.

Oven

Polna luna v Kozorogu pomeni krizo na delovnem mestu. Gre za konflikt z avtoriteto in občutek pritiska, da stvari ne gredo po vaših željah. 13. julija ne bi smeli sprejemati pomembnih poslovnih odločitev. Možno je, da bo nekdo pritiskal na vas, da v službi naredite nekaj, kar vas bo spravilo v nelagodje. Pojavila se bo tudi potreba po spremembi delovnega mesta ali poklica.

Rak

Polna luna v Kozorogu v vaši sedmi hiši prinaša krizo v zakonsko življenje. Če imate poslovnega partnerja, to ni dan, da bi mu nasprotovali. To je neke vrste psihološka kriza, saj boste v razkoraku med tem, kar želite, in tem, kar morate narediti.

Tehtnica

Polna luna v hiši doma in družine vam prinaša družinske težave in skrbi. Ena oseba iz družine vam bo povzročala skrbi, možne so težave v zvezi s stanovanjem. Obremenjeni boste zaradi stvari, ki so se v vaši družini zgodile v preteklosti.

Kozorog

To bo osebna preizkušnja, saj boste okoli 13. julija podvomili o svojih sposobnostih. Ranljivi boste in ​​negotovi, kar ni značilno za vaše znamenje. Ker je luna v vaši sedmi hiši, ni izključeno, da boste imeli težave v zakonu ali poslovnih odnosih.