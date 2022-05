Pozor, vse to nas čaka v obdobju retrogradnega Merkurja

Ker bo Merkur tokrat retrograden v dvojčkih, v svojem znamenju, bo njegov vpliv še močnejši. Naš um bo hiter in gibčen, a tudi spremenljiv in neodločen. Treba se je izogibati omahovanju. V tem času lahko začnemo veliko projektov, nobenega pa ne zaključimo. Naš um lahko prekipeva od idej, a jih je težko izpolniti, ker so naše misli tako razpršene.

V resnici se planet ne giblje nazaj, samo zdi se tako v naslednjih treh tednih in pol, preden se spet obrne. Merkur vlada vsem vrstam komunikacije, poslušanju, govorjenju, učenju, branju, urejanju, raziskovanju, pogajanju, prodajanju in kupovanju, uradnim pogodbam in dokumentom, oporokam, posojilnim pogodbam … Vse to, enako kot računalniški programi, transport in potovanja, se ob njegovem obratu postavi na glavo.

Na potovanjih lahko pričakujete zamude in težave. FOTO: Ilona Titova/Getty Images

Zavedati se moramo, da se zadeve, ki jih sklepamo v tem času, ne uresničijo. Načrti se bodo spreminjali, prav tako situacije, celo odločitve. Čas ni primeren za začetek založniških projektov, izdajo knjige, spletne strani, različnih kampanj. Ne podpisujte pogodb, ne kupujte ali najemajte nepremičnin, naj bodo pogodbe ustne ali pisne. Ne gre toliko za to, da bi vas želeli ogoljufati, samo okoliščine se bodo spreminjale. Enako odsvetujemo začetek nove službe, saj ne boste ostali na tem mestu.

V času retrogradnega Merkurja, Venere in Marsa niso priporočljive operacije, razen če so nujne.

Kljub oviram, zamudam in nesporazumom pa je to priložnost za vse, kar morate popraviti, dopolniti, preveriti, ponovno pregledati, razrešiti, ponovno oceniti ali pretehtati, prenoviti. Retrogradni Merkur nam prinaša priložnost, da se ustavimo in posvetimo vsemu, kot je treba, zaključimo napol narejene projekte in zadeve.

Poiščite stare prijatelje, pospravite stanovanje in zavrzite vse, česar ne potrebujete več. Lotite se končevanja diplomske naloge, začete knjige, naredite red na pisalni mizi, stara oblačila odnesite dobrodelnim organizacijam, zloščite čevlje in jih zložite v omaro. Bolj učinkoviti boste v tem času, izkoristite to!

Če ste se lotili nečesa, kar je šlo v napačno smer, vas bo Merkur spodbudil, da odpravite napake. Večja bo verjetnost, da pritegnete stare stranke in najdete izgubljene predmete.

Ne bojte se naslednjih treh tednov – marsikaj se lahko dobro izteče. Če zavrnete službo, boste morda po koncu retrogradne faze dobili boljšo ponudbo, če nečesa niste kupili, boste lahko našli boljši kos, pridobili nove informacije, ki vam bodo pomagale pri zaključku projekta ali uspešnejšem dogovarjanju.