Prihaja najmočnejši retrogradni Merkur vseh časov: pripravite se na peklensko obdobje

Merkur vstopi v retrogradno obdobje vsake tri do štiri mesece, naslednje takšno obdobje bo od 10. maja do 3. junija. V tem času bo Merkur retrograden v znamenju Dvojčkov in Bika. Ko bo v Dvojčkih, lahko pričakujete težave v komunikaciji, prepire v službi ali z ljubljenimi. Medtem ko bo v Biku, pa bo Merkurjeva retrogradnost vplivala na materialne stvari, prihodke in izdatke, pa tudi na podobo, ki jo imate o sebi, na vašo samozavest.

Kaj nas čaka med retrogradnim Merkurjem?

Moteni načrti

Čas in retrogradni Merku ne gresta skupaj. Ko bo na nebu, bodo številni načrti odpovedani, nekateri celo v zadnjem trenutku. Zlahka se lahko zgodi, da boste pozabili na pomemben sestanek ali pa se boste slabo organizirali in sploh ne boste prišli. V tem obdobju vam urnik ne bo veliko koristil, pričakujete lahko tudi kaos v prometu.

Konflikti v komunikaciji

Merkur obvladuje komunikacijo, zato, kadar je retrograden, obstaja velika verjetnost nerazumevanja, napačne interpretacije informacij, lahko se zgodi, da boste izustili nekaj, česar ne mislite. Premislite, preden spregovorite, in pametno izbirajte besede.

Izogibajte se zagonu novih projektov in podpisovanju pogodb

Podpisovanje pogodb, sprejemanje pomembnih odločitev, večji nakupi ali zagon novih projektov v retrogradnem obdobju Merkurja niso priporočljivi. Velika verjetnost je, da boste spregledali kakšno pomembno podrobnost, da boste zmedeni, da boste delovali impulzivno, kar lahko kasneje obžalujete. Poskusite preložiti vse večje nove podvige ali dogovore na obdobje po retrogradnem Merkurju.

Naredite si varnostno mapo

Ker Merkur upravlja informacije, hranite svoje dokumente in podatke, saj se lahko vaš računalnik ali telefon pokvari. Najboljši nasvet je, da varnostno kopirate vse svoje datoteke.

Kaj bo dobrega v tem obdobju?

Kot pišejo na spletni strani Nportal, retrogradni Merkur sam po sebi ni slaba stvar – če veste, kaj lahko pričakujete in sprejmete ustrezne previdnostne ukrepe. Z njegovo pomočjo lahko vidite, kje ste, kako daleč ste prišli in kam greste. Potrudite se, da upočasnite svoj korak in o vsem dobro razmislite. Introspekcija je vedno koristna.