Prihaja modra superluna, na te štiri astrološke znake bo imela največji vpliv

31. avgusta ob 3.35, torej v noči na četrtek, se bo na nebu pojavila modra superluna. Izraz superluna se uporablja za polno luno, ki je najbližje Zemlji, zaradi česar je videti večja in svetlejša kot običajno. Na nebu je lahko od tri- do štirikrat na leto, medtem ko je modra luna precej redkejši pojav in označuje pojav dveh polnih lun v enem koledarskem mesecu. Na podobni spektakel na nebu bomo čakali vse do avgusta 2032.

Po pričakovanjih bo polna modra superluna vplivala na vsa astrološka znamenja, še posebno ker prihaja v obdobju retrogradnega gibanja šestih planetov, najbolj pa bo vplivala na življenja naslednjih štirih znamenj.

Dvojčka

Ob tej polni luni bo v ospredju kariera, postavljali si boste večje cilje in ideale, izrazile pa se bodo tudi vaše dobre ideje. Ker je vaš vladar Merkur, ki je še vedno retrograden, se lahko počutite negotovi glede svojih idej in vizij, vendar prihajajo dnevi, ko boste razvili novo perspektivo in pridobili potrebno samozavest za uresničitev ambicij in upov.

Devica

Polna luna v ribah bo osvetlila vašo sedmo hišo romantičnih odnosov in partnerstev, kar pomeni, da boste izpolnili svoja pričakovanja, upe in sanje glede odnosa. Čeprav ste na splošno jedrnati in znate določiti svoje prioritete, bo to zaradi retrogradnega Merkurja v prihodnjih dneh zelo težko. Čas je, da opustite pričakovanja popolnosti in zaupate dinamiki, ki ste jo ustvarili z drugimi ljudmi.

Strelec

Med to polno luno bo poudarek na vašem domu in družinskem življenju. Na misel vam bodo prišle nove ideje, o katerih še niste razmišljali; morda se boste začeli ukvarjati s selitvijo ali pa se bo kaj spremenilo v vaši družini – morda se bodo nekateri odnosi končali ali obnovili, spremenili obliko ...

Ribi

Vi ste glavna zvezda tega astrološkega pojava, saj je luna v vašem znamenju. Osvetlila bo vašo notranjost in tiste dele vas, s katerimi se najbolj poistovetite. Povabila vas bo, da daste prednost viziji, ki jo imate za svoje življenje. Čeprav je retrogradni Merkur znan po tem, da zmede misli, ne bo vplival na vaše dolgoročno razmišljanje. To je trenutek, ko morate sprejeti lastne sanje in pozabiti, kaj si drugi mislijo o njih. Konec koncev je to vaše življenje!