Prihaja močan retrogradni Jupiter: temu se obvezno izogibajte

Jupiter, planet, ki ga najbolj povezujemo s srečo, spodbuja vaše najboljše osebnostne lastnosti, povečuje občutek velikodušnosti, prinaša smeh in veselje. Je planet rasti, napredovanja in zmage. Ko pa se začne gibati retrogradno, se stvari spremenijo. Takrat se lahko vaša pot do uspeha bodisi upočasni bodisi popolnoma spremeni, zato previdnost vsekakor ni odveč. Marsikaj vas bo presenetilo, a spoznali boste, da je lahko to obdobje za vas pomembno in poučno.

Dan, ko se zdi, da Jupiter miruje na nebu, tik preden obrne smer in postane retrograden, je 28. julij 2022. Ta dan bo Jupiter v ognjenem, mladostnem Ovnu, zato smo lahko impulzivni in spremembe se bodo dogajale neverjetno hitro. Na isti dan nas čaka julijski mlaj v znamenju Leva, katerega energija simbolizira nov začetek, boljšo komunikacijo in vesele dogodke. Ko se ti dve energiji prenašata, je možno, da bomo vedeli, na katera vrata potrkati, kje začeti, kaj spremeniti. Jupitrova retrogradna faza se bo končala 23. novembra 2022. Postretrogradni vpliv bo trajal do valentinovega 2023 in nam dal priložnost za preobrat. To bo pravi čas, da poskusite znova, izkoristite priložnosti in začnete tok dobrih sprememb.

Vpliv Jupitra je lahko vznemirljiv in velja za vse, kar teži k rasti in razvoju – od učenja, materialnih stvari, do razvoja ljubezenskih odnosov. Tokrat pa lahko na nas deluje »temneje« in nas prisili, da stvari odložimo, jih premaknemo. Toda na koncu se lahko zavemo, da je vse imelo svoj namen. Pazite, da ne delate napak, se prenagljeno odločate ali pa se navzamete kakšne slabe navade.