Prihaja mlada Luna v levu, najmočnejši vpliv bo imela na ta štiri znamenja

Lev je eno od treh ognjenih znamenj, ki simbolizirajo ponos, dostojanstvo, zato bomo delali na tem, da zavržemo vse, kar nam je onemogočalo pristnost. Mlada luna v levu je posebna, saj prinaša spremembe, ki jih potrebujemo. Je odkritje nečesa, kar dolgo nosimo v sebi. Opominja nas, da je treba živeti tako, kot čutimo v srcu. Seveda pa je tudi sprožilec psihičnih kriz, zato bo to astrološko obdobje za nekatera znamenja težje kot za druga. Mlada luna bo imela najmočnejši vpliv na leve, vodnarje, škorpijone in bike. Njegov najbolj pozitiven vpliv bodo občutili strelci in ovni.

Bik

Pred vami je druženje, na katerem boste morali rešiti nekaj družinskih odnosov. En družinski član, verjetno starš, vam bo povzročal veliko skrbi. Ta odnos je treba rešiti in zato se čutijo napetosti, pišejo na informer.rs. V tem obdobju se boste bolj ukvarjali s stanovanjskim vprašanjem.

Lev

Mlada luna vas spravlja v dvome o lastnem življenju. Čutili boste naval močne energije, a tudi željo po boju za cilje, ki so vam pomembni. Pri svojih ciljih boste pokazali borbenost in vztrajnost. Mlada luna v vašem znamenju bo naredila dober aspekt z Jupitrom v ovnu, zato imate priložnost, da spremenite svoje življenje na bolje.

Vodnar

Mlada luna vam prinaša pregled zakonske ali partnerske zveze, ki vam je pomembna. Vaš partner si bo želel eno, vi pa drugo. Zato bo težko najti kompromis. Borili se boste za svoje sanje, partner pa tega ne bo mogel razumeti. Poskusite najti ravnovesje v odnosih, ki so vam pomembni. Mlada luna v deseti hiši vam prinaša tudi boj za karierne cilje. Dobili boste vtis, da je bolj zapleteno, kot je, a najpomembnejše bo, da končno počnete tisto, kar imate radi. Mnogi pripadniki vašega znaka bodo končno razumeli, kaj si v življenju resnično želijo početi.

Strelci in ovni, ki bodo ta aspekt doživljali kot nekaj pozitivnega, bodo prvič v svojem srcu začutili, kaj si v življenju resnično želijo. Na neki način bo to odkritje samega sebe in hkrati potreba po usmeritvi energije v to smer.