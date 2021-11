Prihaja lunin mrk

Lunin mrk je vedno posledica preteklosti. Včasih lahko zelo dolgo počnemo pozitivne ali negativne stvari, a ni rezultatov, imamo občutek, da se nič ne sestavi ali da se lahko skrijemo, ko pa se zgodi lunin mrk na kateri pomembni točki v naši karti, pridejo posledice, takšne ali drugačne, odvisno od naših preteklih dejanj oziroma tega, na kaj je mrk pritisnil.

Mrki so pomembni tudi v družbenem pogledu. Območja, s katerih je viden, bodo močneje čutila spremembe. Tokrat pri nas ne bo viden in s tem ne bo tako močnega pritiska. Kljub vsemu karta mrka sporoča, če jo pogledamo v odnosu s karto države ali državnika, kaj se bo v teh časih izrazilo. Koti karte mrka izpostavljajo naše Sonce, kar lahko povezujemo z našim predsedovanjem v EU, samozavest naroda, vodenje ali obratno – njegov sram zaradi napačne izpostavljenosti.

V karti predsednika vlade je mrk v konjunkciji z njegovim Marsom v šesti in v trigonu s točko sreče v drugi hiši, kar pomeni, da bodo prišle na dan zadeve, vezane na vojsko, policijo, in njihove posledice. Predvidevam, da ne bodo napačne ali škodljive, veliko bo jeze, povezane s tem, kar pride na dan.

Pokazale se bodo posledice naših dejanj in odločitev. FOTO: Andrii Yalanskyi/Getty Images

Ta mrk bo veliko bolj obremenil Ameriko, vso celino. Zamera in jeza, ki najverjetneje prihajata iz arabskega sveta, se lahko vrneta kot močna posledica, Američani bodo dobili udarec. Algol sam zase povezujemo z muslimanskim svetom, tudi ker ga težko razumemo in ga pogosto označujemo za problem sveta.

Na osebni ravni bo ta vpliv naporen, saj bo v marsikom prebudil energijo zamere, sovraštva, seksualno jezo, globoko žensko jezo na vse, kar so moški naredili v preteklih tisočletjih, prebujala se bo v tem času. Več bo ljubosumja, nizkotnih čustev in odzivov, več magije, negativnosti in ekscesov. Tudi če ne bomo mi tisti, ki bomo ujeti v to negativnost, bomo lahko opazovali ljudi okrog sebe, kako se mučijo. Če se lunin mrk ne povezuje v eksaktne aspekte s planeti ali ni v konjunkciji s pomembnimi točkami rojstne karte, boste negativnost opazovali od daleč.

Da bi se nas dramatična negativna energija čim manj dotaknila, ozavestimo negativna čustva, maščevalnost, jezo, neizživeto seksualno energijo, in se jih trudimo sprostiti. Po drugi strani, ker je lunin mrk posledica, ne moremo veliko narediti in nimamo druge možnosti kot sprejeti nepričakovane spremembe. Če so negativne, ozavestiti lastno odgovornost, da smo dovolili, da se je to zgodilo. Ni treba, da čutimo krivdo. Posledice nas lahko zbudijo in nam dajo vedeti, da takih stvari ne želimo več početi, ker ne želimo tovrstnih posledic.