Prihaja Lunin mrk in prinaša velike spremembe: največji vpliv bo imel na ta znak

19. novembra prihaja Lunin mrk v Biku in kot pravijo astrologi, bo to eno najmočnejših astroloških obdobij letos. Močno bo vplivalo na vse nas, še posebej pa bodo te spremembe na svoji koži občutili Biki.

Lunin mrk bo pustil pečat na vseh področjih našega življenja, prihajajo nepričakovane spremembe in dogodki, na preizkušnji pa bodo ljubezen, finance in samozavest.

Kako bo Lunin mrk vplival na vsako znamenje posebej?

Oven

Nepredvidljiva Luna vas lahko potegne v željo po tveganju, a v finančnem smislu to nikakor ne bo dobro. Pazite se nepredvidenih stroškov in se v tem obdobju ne igrajte s tveganimi naložbami.

Bik

Lunin mrk v vašem znaku pomeni za vas veliko metamorfozo. Naučili se boste novih stvari o sebi in svojem značaju, pa tudi o ljudeh okoli vas. Stvari, za katere ste mislili, da so skrite, bodo prišle na dan.

Dvojčka

Čeprav ste sicer pustolovski in ljubite spremembe, vam ta Lunin mrk ne bo všeč. Raje se umirite in molčite, da ne doživite nevšečnosti, saj je to za vas nenavadno obdobje. Poskusite se sprostiti in čim več časa preživeti doma z ljubljeno osebo.

Rak

Mrk je v vaši 11. hiši in bo vplival na vaša prijateljstva. Pazite, komu kaj poveste, da ne bi prišla na dan kakšna stvari, ki ni za vsa ušesa. Po drugi strani pa se bo v vas prebudila želja po miroljubnosti in morda boste posredovali pri neki spravi, ki že dlje časa muči vaš družbeni krog.

Lev

Vaše delo in uspeh bosta v senci mrka, pripravite se na velike spremembe. Trenutni projekti se lahko nepričakovano ali nenadoma končajo, možna je izguba službe. A vse to vam odpira nove poti. Če ste pridni in previdni, sledi nova priložnost!

Devica

Za Device bo to obdobje namenjeno izpolnitvi želje, ki jo imajo že dolgo. Zvezde vam bodo naklonjene, zato si izpolnite, karkoli želite – to je lahko kakšna romanca, nova služba ali celo kakšna dejavnost oziroma hobi, o katerem že dolgo sanjate!

Tehtnica

Počutili se boste, kot da ste razvili superherojske moči, brali boste misli ljudi in videli celo tisto, za kar drugi mislijo, da je globoko skrito. Ta izražena intuicija bo zajela vsa področja vašega življenja, resnico boste videli tako v ljubezni, kot v službi. Povsem drugo vprašanje pa je, ali vam bo ta resnica všeč ...

Škorpijon

Lunin mrk bo najbolj vplival na vaš odnos, pred vami je veliko obdobje introspekcije. Pokukajte vase in odkrijte, kaj si v resnici želite od razmerja, v katerem ste trenutno. Če niste zadovoljni, je čas za spremembe, zvezde pa pravijo, da v naslednjem obdobju prihaja nova ljubezen.

Strelec

Vaša rutina se bo korenito spremenila. Čeprav vam je sicer všeč, da je vse urejeno in v redu, vas bodo zvezde nenadoma vrgle v neraziskana območja. Ne glede na to, ali boste doma ali v službi, boste našli nove načine, kako narediti vse, kar morate. Ustvarjalnost bo bruhala iz vas.

Kozorog

Lunin mrk se dogaja v vaši peti hiši, ustvarjalnost in romantika bosta bolj izrazita kot kdaj koli prej. Strast se bo pokazala na dva načina – najprej v spalnici, potem pa v želji, da bi končno naredili nekaj ustvarjalnega. Izkoristite oba naleta navdiha.

Vodnar

Pred vami je nekaj čustvenih dni, možno je, da bo šlo družinsko »dramo«, težke spomine ali kakšne osebne bitke, ki jih bijete v sebi. Na nebu bo mrk, a v vas luč, ki bo osvetlila vse te stvari in jih razjasnila. Zberite moč in se spopadite z njimi, le tako boste lahko rasli in napredovali.

Ribi

V tem obdobju se bodo zgodila nenavadna odkritja in prišlo bo do nepričakovanih odnosov. Naučili se boste nečesa, kar vam bo odprlo neverjetno priložnost. Zvezde pravijo, da vklopite vse svoje čute in odprite oči, da ne bi zamudili te pomembne informacije. Šele ko boste vedeli, kaj je, boste vedeli, kaj je vaš naslednji korak, piše Mondo.