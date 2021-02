Prihaja leto kovinskega bivola in napoved je fantastična! (Kitajski horoskop)

Prihaja kitajsko novo leto, ki se bo zgodilo 12. februarja. Poslovili se bomo od leta kovinske podgane in pozdravili obdobje, ki ga bo zaznamovalo drugo znamenje v kitjaskem horoskopu. Letošnje leto bo potekalo v znamenju kovinskega bivola in imamo dobre novice. Kitajci verjamejo, da leto 2021 prinaša srečo. Bivol pa po kitajskem horoskopu predstavlja delavnost, disciplino, zvestobo, poštenje in oprijemljivo resničnost. Ljudje, ki so rojeni v znamenju bivola, so samostojni in zelo močni ljudje, a tudi zelo trmasti. Ženske rojene v znamenju bivola so nežne, a trmaste hkrati. Nikoli se ne prepustijo usodi in redko pristajajo na kompromise.

