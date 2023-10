Prihaja izjemno močno astrološko obdobje: trije znaki bodo prejeli vesele novice, ste med njimi?

Merkur, planet komunikacije, 5. oktobra izstopi iz device in vstopi v tehtnico, kjer bo ostal do 29. oktobra. Ta položaj Merkurja lahko pomembno vpliva na človekov način razmišljanja, komuniciranja in sprejemanja odločitev.

Nekaj značilnosti Merkurja v tehtnici

Diplomatski pristop h komunikaciji

Merkur v tehtnici pogosto naredi osebo zelo taktno in diplomatsko v komunikaciji. Prizadeva si za miren in harmoničen pogovor, pri čemer se čim bolj izogiba konfliktom.

Estetika in lepota

Tehtnice imajo pogosto močan čut za estetiko in lepoto. Lahko so zelo ustvarjalni pri izražanju svojih misli in idej, še posebej ko gre za umetnost, oblikovanje ali katero koli področje, ki se ukvarja z estetiko.

Nagnjenost k analiziranju

Merkur v tehtnici povzroči, da je oseba nagnjena k analizi in tehtanju vseh vidikov, preden sprejme odločitev. Včasih je hitra odločitev skorajda misija nemogoče, saj želijo pretehtati vse možnosti.

Potreba po ravnotežju

Tehtnica je znamenje, ki stremi k ravnovesju in harmoniji, zato lahko Merkur v tem znamenju poudarja potrebo po iskanju ravnovesja v vseh vidikih življenja, tudi v komunikaciji.

Težave pri odločanju

Čeprav so zelo analitični, imajo ljudje z Merkurjem v tehtnici pogosto težave pri sprejemanju odločitev zaradi svoje nagnjenosti k pretirani analizi vseh možnosti. Zato so neredko nagnjeni k omahovanju in obotavljanju.

Prijaznost in šarm

Merkur v tehtnici pogosto prinaša čar in prijaznost v komunikacijo. Ljudje s tem položajem znajo pogosto pridobiti druge s svojimi besedami in izrazi.

Prizadevanje za sodelovanje

Merkur v tehtnici prinaša timsko delo in sodelovanje. Izrazila se bo sposobnost usklajevanja različnih pogledov in pomoč pri reševanju nesporazumov.

Trije znaki z največ sreče

Tehtnica

Imate odlične možnosti za pogajanja, Merkur pa vam prinaša možnost dokončanja pomembnih dokumentov. Pokazali boste svoje komunikacijske sposobnosti in druge zlahka prepričali o svojih pogledih.

Dvojčka

Čaka vas veliko povabil, da greste ven, na javne dogodke. Imeli boste priložnost organizirati zabavo, kjer boste lahko navezali odlične stike.

Vodnar

Čas je za učenje novih področij. Z lahkoto se lahko naučite tujega jezika ali sprejmete nov pogled na svet. Pojavila se bo tudi priložnost za daljše potovanje.