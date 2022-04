Prihaja izjemno močan sončev mrk (in tako bo vplival na vaše življenje)

Sončni mrk se vedno zgodi na mlaj in nastane, ko se Sonce, Luna in Zemlja navidezno poravnajo na premico, Luna pa med našim planetom in Soncem ter zastira svetlobo s Sonca. Dnevi okoli mrka so po navadi stresni. Zdi se nam, da nimamo nadzora nad dogodki, zato je v tem obdobju priporočljivo, da se ustavimo ter zaupamo, da se bo vse dobro izteklo.

Sončnega mrka sicer ne bomo videli, vendar ga bomo močno občutili, saj bo planet Uran zelo aktiven.

Na vsako astrološko znamenje pa bosta sončni mrk in mlaj v Biku učinkovala drugače.

