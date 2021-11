Pretresljiva pričevanja iz onstranstva

Dolores Cannon, najbolj znana, čeprav že pokojna ameriška regresoterapevtka in avtorica številnih knjig o preteklih življenjih in pričevanjih ljudi v hipnotičnem transu, je povedala, da njene izkušnje kažejo, da so po smrti nekatere duše zmedene zaradi spremembe, toda ne vse. Veliko je odvisno od načina smrti, ali je ta naravna, nenadna, nepričakovana, mirna ali nasilna.

Po tisočih pričevanj pa je bila regresoterapevtka vseeno prepričana, da duša po smrti nikoli ni sama in izgubljena prepuščena neznanemu, ampak ima pomoč ob sprejemanju svoje posmrtne izkušnje. Lahko jo spremljajo pokojni svojci ali duhovni vodniki.

Ljudje v hipnotičnem transu so ji povedali tudi, da je za dušo v času po smrti izziv orientacija, saj se lahko ne znajdejo in ne vedo, kam morajo iti. Na pomoč ji lahko priskočijo tudi bližnje karmične duše iz preteklih življenj, ki so med inkarnacijami v nebesih, ter jo pridejo pozdravit. Duša se spomni skupnih življenj z njimi, saj se ji na drugi strani prebudi dušni spomin. Posmrtno življenje obstaja, saj je duša neuničljiva.

V času med življenji se na astralni ravni uči lekcij od velikih duhovnih mojstrov, s katerimi raste. Njen svet na drugi strani je podoben Zemlji, poln čudovitih poslopij in pokrajine, kopa se v energiji in barvah. Lahko ga namreč poustvari po prijetnih spominih iz preteklih življenj. Nebesa so kraj, kjer je vse energija. Ko se duše naučijo življenjske lekcije in se jim ni treba več inkarnirati na Zemlji, se zlijejo s čisto energijo stvarnika, kar je tudi njihov končni cilj.