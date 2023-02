Previdnost pri spolnosti: seks škodi, ko smo utrujeni, jezni, bolni, po kopeli …

V taoistični seksologiji se šteje za izjemno nerazumno, če imamo spolni odnos v določenih okoliščinah, saj ima lahko to posledice na zdravje in dobro počutje. Verjamejo namreč, da nam spolna dejavnost prinaša energijo, če jo pravilno izvajamo. Ker pa usmerja energijo v genitalni predel, je drugje medtem primanjkuje, porušeno ravnovesje pa lahko dodatno izčrpa že utrujeno ali bolno telo.

Hkrati taoisti verjamejo, da pusti spolni odnos človeka zelo odprtega in ranljivega za energije vesolja. Črpanje te energije je za nas koristno, a občasno lahko tudi poruši energijsko ravnovesje, zato velja biti previden, opozarja dr. Stephen T. Chang v knjigi Dao spolnosti (Primus). Spolni odnos tako celo prepovedujejo v mnogih primerih, npr. ko je človek pijan. Tedaj je namreč že preveč stimuliran, dodatna spolna stimulacija pa lahko škodi zdravju. Enako velja, če je pod vplivom drog ali zdravil, ki ustvarijo dodatno neravnovesje poleg tistega, ki ga je povzročila bolezen. Seks nam v tem stanju škodi.

Prav tako, ko smo izjemno utrujeni. Med seksom namreč spolni organi prejemajo energijo na račun drugih delov telesa, in če jo odvzamemo od predelov, kjer jim je že primanjkuje, je ne pride dovolj do organov in celic. Seks se odsvetuje tudi pri hudih boleznih, saj nam jemlje energijo, namenjeno zdravljenju. Po operaciji je treba z njim počakati vsaj 90 dni oziroma dokler človek ne ozdravi, počakamo tudi 24 ur po zdravljenju z akupunkturo, saj z njo uravnovesimo organe, spolnost pa uniči njeno delovanje.

Taoisti odsvetujejo seks ob polni luni, času visoke in pretirane stimulacije, ter mlaju, ko je energija nizka. FOTO: Kdshutterman/Getty Images

Med nosečnostjo velja previdnost, saj spolni odnos vznemiri otroka. Doživlja ga kot potres, tako taoisti odsvetujejo spolnost vsaj tri mesece pred porodom in prvi mesec po porodu. Med menstruacijo lahko seks povzroči vnetje maternice, s tem ko se vanjo prenese bakterije. V tem času jo namreč vidijo kot odprto rano, ki se mora pozdraviti. Ko smo jezni, se ni pametno vdajati užitkom, saj jeza zvišuje srčni utrip, povzroča težko dihanje, v telesu tvori strupe in ruši ravnovesje. Po kopeli ali prhi pa zato, ker vroča voda stimulira telo. Počakajte vsaj pol ure, preden skočite med rjuhe. Po jedi s tem kradete energijo prebavnemu traktu. Počakajte pol ure.

Človek se mora ljubiti z zaprtimi očmi in vzdrževati notranji fokus, pravijo. Na svetih krajih ne seksamo, saj lahko duhovi, ki jih naseljujejo, postanejo ljubosumni, spolnosti se raje vzdržimo tudi med bitkami in vojno ter orkanom ali močnim viharjem, saj lahko tedaj kaotična energija vstopi v telo. Vzdržimo se med potresom, sončnim ali luninim mrkom ali nenadno spremembo vremena – temperature ali vetra, saj lahko kaotična energija, ki se sprošča, vpliva na živčevje, enako ob polni luni, času visoke in pretirane stimulacije, ter mlaju, ko je energija nizka, ob sončnem zahodu, ko je energija nizka in jin. Ko sonce zaide, nenadoma izgine energija jang, vir življenja. Počakajte tudi v času poletnega ali zimskega sončevega obrata. V tem času je energija kaotična, saj se elektromagnetno polje na Zemlji spreminja.