Preverite njegove zvezde: razkrivamo, kaj potrebuje posamezno znamenje

Oven v zakon vnaša neskončne zaloge energije in partner mu mora slediti. Strasten in neposreden ljubimec je, ki ga podžigajo celo prepiri. V nobenem primeru vam z njim ne bo nikoli dolgčas. Popolni prijatelj zanj je dvojček, saj bo za njegove predloge.

Bik je ustvarjen za zakon, saj so mu pomembni varnost, družina, stabilnost, išče partnerja z istimi vrednotami, npr. raka. Ima romantično, kavalirsko plat, kot ljubimko vas bo zasipal z razkošjem. Ribam je odličen in kompatibilen prijatelj. Za dvojčka štejejo le inteligenca in pogovori, zato se ne poročajo z manj razgledanimi od sebe. Za skok med rjuhe sta mu nujna privlačnost in humor. Njegov najboljši prijatelj je vodnar za dolge pametne razprave.

Rak je ljubeč družinski človek, zato pri njem odpadejo vsi, ki si ne želijo otrok. Potrebuje varnost, dom, ljudi, za katere lahko skrbi, tako tudi v postelji poskrbi za boljšo polovico in se ne ljubi brez čustev. Potrebuje prijatelja, ki ga razume in tolaži, npr. ribi.

Lev je šarmantni zakonec, ki išče pozornost, hkrati pa poleg videza išče enako pri partnerju. Samozavest, privlačnost, moč in prevlado izkazuje tudi v postelji. Druži se najraje z levi in strelci, s katerimi lahko tekmuje in deli interese.

Devica izbira zakonca analitično in preudarno. Več da na značaj kot videz, pri čemer pomaga humor. Privlačijo jo praktični ljudje, dolgo potrebuje, preden zaupa in se odpre ljubimcu. Je idealen prijatelj, ki bo vedno tam za vas. Najbolj se prijateljsko ujame s škorpijonom.

Tehtnica je večno zaljubljena, romantična, privlačna, poroči naj se z nekom enakim. Med rjuhami je pozorna, privlačna in uglajena, vedno poskrbi za partnerja. Prijateljsko se najbolje poveže z dvojčkom, saj oba rada opravljata in klepetata.

Rak potrebuje varnost in zaupanje v zvezi. FOTO: Dragana991/Getty Images

Škorpijon je strastno, intenzivno znamenje. Najboljši zakonec zanj je skrivnosten, odločen, vztrajen, inteligenten, uspešen in prenese njegovo ljubosumje. Vzdržljiv in čuten ljubimec je. Prijateljsko se dopolnjuje z energičnim dvojčkom.

Za strelca je življenje pustolovščina, in če ne želite potovati, športati, se zabavati, taboriti in raziskovati z njim, ni pravi za vas. Rad se ljubi v naravi in na nenavadnih krajih. Raki so zanj najboljši v prijateljski vlogi, saj težko shajajo z njihovim zapečkarstvom.

Kozorog se poroča v višji družbeni sloj, saj je to zanj ambiciozni projekt. Če je tudi partner karierist, bosta skupaj segala po zvezdah. Ne zaljubi se hitro, med rjuhami se rad izkaže in pokaže moč in vzdržljivost. Druži se najraje z biki, ki enako težijo k uspehu.

Vodnar potrebuje zakonca, ki mu pušča svobodo in sprejema njegovo nepredvidljivost, najbolje dvojčka ali tehtnico. V postelji z njim bo nepredvidljivo in nikoli enako. Ker se privlačijo prijateljska nasprotja, bo najboljša izbira bik, ki ga vodi v užitke.

Ribam je za zakon pomembno, da se čustveno in duhovno ujemata. Najbolj se razumejo z vodnimi znamenji, najmanj pa z devicami, ki so popolne v vlogi organiziranega prijatelja. V postelji so ribe čutne, sočutne, ljubeče in sanjave.