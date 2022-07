Preverite najboljše počitniške destinacije za vsako znamenje

Rojstno karto mesta ali države lahko izračunamo, če vemo, kdaj je nastalo. Tako je rojstni dan Velike Britanije 25. 12. 1066, Sonce ima v kozorogu, ascendent pa v ovnu. Slovenija se je rodila 25. 6. 1991, s Soncem v raku in ascendentom v kozorogu. Grčiji in njenim otokom vlada Venera, povezana z bikom in tehtnico, Škotsko pa barvajo energije raka, ki hkrati simbolizirajo tudi njene klane. Oven Države, ki jim bodo všeč, so Palestina, Nemčija, Velika Britanija, Francija, posebno Burgundija, Hongkong, Nemčija, Poljska, Severna Amerika, Izrael, Senegal, Sierra Leone in Zimbabve. Mesta, ki jih bo...