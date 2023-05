Preverite, katere so najboljše mame zodiaka

Ovnice bodo otrokom vcepile zaupanje vase. Čeprav imajo potomce rade, zanje ne bodo žrtvovale vsega, saj potrebujejo čas zase, da si napolnijo baterije. So neustrašne, osredotočene na uspeh, a včasih preveč tekmovalne.

Bikice verjamejo, da je pri vzgoji ključna rutina, ob kateri bo otrok vedel, kaj lahko pričakuje. Ob otrocih bodo stale v vsakem trenutku, jih spodbujale in navijale zanje pri vseh aktivnostih. Morajo pa paziti, da jih ne bodo preveč razvajale.

Dvojčice so polne energije, otročje, radovedne in napredne, tako bodo potomce spodbujale, naj bodo kreativni. Ker pogosto delujejo kot njihove prijateljice, pa pri otrocih lahko povzročijo zmedo.

Rakice imajo vzgojne prijeme v krvi in so popolnoma predane družini. Lahko so sramežljive, a ob otrocih pokažejo, da jim pomenijo vse na svetu. Zaidejo pa lahko v drugo skrajnost ter so preveč zaščitniške in čustvene.

Levinje so znane po igrivosti, navihanosti, kreativnosti. Vedno so na voljo otrokom, če niso same preveč v središču pozornosti. Energije jim ne zmanjka, naj bo za zabave ali dramatiziranje.

Marljive in organizirane device bodo pri otrocih vzbujale občutek varnosti in samozavesti. Težile bodo k zdravim navadam in prehrani, vedno bodo na tekočem z informacijami, kako biti najboljša mama.

Vzgoja naj bo prilagojena tudi znamenju, v katerem je rojen otrok. FOTO: Peopleimages, Getty Images

Tehtnice bodo ohranile ravnovesje pri materinskih dolžnostih, prav tako so znane po pravičnosti, kar bodo prenašale na otroke. Ob njih pa lahko izgubijo živce drugi, saj znajo biti zelo vzvišene.

Škorpijonke imajo izjemno energijo in notranjo moč. Njihovi standardi so visoki, kar rečejo, mislijo resno, z neomajno držo bodo odličen zgled otrokom. Pogosto so glava družine. Ker hočejo imeti vse pod nadzorom, lahko delujejo napeto, napadalno.

Strelke so nabrite avanturistke, ki bodo otrokom predstavljale sveže ideje in različne kulture. So inteligentne, spontane, zabavne. Njihova gonja za nepredvidljivim bo malčkom omogočila veliko doživetij, pomanjkanje strukturiranosti pa lahko povzroči zmedo.

Kozoroginje so skala družine – vse niti držijo v rokah in trdo delajo za finančno stabilnost. Imajo močen občutek dolžnosti, ki ga bodo predale na otroke, da bodo trdni, samozavestni in odločni. Velikokrat jih preveč skrbi in stvari jemljejo preresno.

Vodnarke so mladostne in svobodomiselne, a raztresene. Vedno bodo na tekočem z novostmi, naj gre za knjige, filme, glasbo. Ker otroke obravnavajo enakovredno, imajo lahko težave s postavljanjem meja.

Skrbnost in negovanje sta del ribjega zlatega srca. Otroke bodo ribice razvajale z brezpogojno ljubeznijo, ker so zelo zaščitniške, pa utegnejo pretiravati in pokazati zobe, če bo kdo namignil, da jim želi škodovati.