Kaj prinaša teden z Luno: Bolj bomo nekaj hoteli, manj bomo zadovoljni

Ponedeljek, 24. 4.

Še zadnji dan z Luno v znamenju dvojčkov, ko je lahko zmede in zmešnjave na vseh ravneh nekoliko več, toda dopoldne nas bodo vsi ti zapleti manj motili, saj bomo optimistično naravnani, pozneje bo zmede več. Možne so pozitivne novice, vezane na mir ali finančno področje. Večerni Lunin prehod v raka nas bo pomiril.

Torek, 25. 4.

Z Luno v znamenju raka bomo mirni, toda zavoljo Sončevega sekstila s Saturnom resni, načrtni in delavni. Tudi če ste že pred prazniki nekje na dopustu, bo torek učinkovit dan, če ne drugega, se vam bo sestavil neki načrt, kako rešiti določen problem. Objemimo naše ljube, vzemimo si čas za bitja okrog nas.

Sreda, 26. 4.

Kljub Luni v znamenju raka bomo nemirni. Lahko se bomo hitreje počutili ranjene, reagirali s premočno obrambo, ki pa bo dolgoročno bolela nas, ne druge. Sploh v jutranjih urah bo tovrstne energije več. Seveda pa lahko slišimo kaj groznega tudi v medijih, o ranah in žrtvah vojne. Na zasebni rani ne pozabimo svojim pokazati, koliko nam pomenijo, in jih pocrkljajmo.

Četrtek, 27. 4.

Luna v znamenju leva nas bo aktivirala, željni bomo veselja, zabave in sprostitve. Marsov kvadrat s Kironom lahko še vedno prinaša manj prijetne zgodbe o posledicah agresije, na zasebni ravni pa nas sili k sprotnemu in zdravemu postavljanju meja kot edini pravi poti, ki lahko dolgoročno preprečuje agresijo med nami.

Petek, 28. 4.

Luna v znamenju leva bo v petek v dveh kvadratih, tako prinaša možnost stresa, nemira in živčnosti. Bolj bomo nekaj hoteli, manj bomo zadovoljni. Bolj se bomo prepustili in videli vse, kar je lepega in zanimivega okrog nas, lažje bomo kot otroci znali užiti življenje in se ga veseliti.

Sobota 29. 4.

Luna v znamenju leva v prijetnih aspektih prinaša veselje, zadovoljstvo in lahkotnost v jutranje in dopoldanske ure. Poskusimo to energijo potegniti čim dlje čez dan. Marsov sekstil z Uranom nas bo delal bolj žive, adrenalinske, tudi če smo na počitnicah, se bomo najbolje počutili ob ekstremnih fizičnih izzivih in uživali v adrenalinskih športih.

Nedelja, 30. 4.

Luna bo v pridni in čisti devici, ker njen vladar potuje po nebu navidezno nazaj, bomo veliko premlevali o preteklosti, analizirali, drobili. Zjutraj se lahko počutimo potlačene ali se v nas porodijo strahovi, pozneje pa se nam bo lahko marsikaj pokazalo, razjasnilo, če si le dovolimo videti ne le drobce, ampak prav celotno sliko.