Preverite, kaj nam za ta teden napovedujejo zvezde

Luna raste, tako je več energije in vse, česar se boste v času rastoče Lune lotili, ima več možnosti za uspeh in predvsem trajnost. Le v noči na nedeljo previdno na cesti, prehitra vožnja in reakcije lahko prinesejo nezgode.



Vikend je obarvan v harmonično energijo razumevanja in sprave, znali bomo praznovati in uživati, ustvarjati lepe odnose.



V zraku pa bo že čutiti tudi Jupitrov sekstil na Neptun, ki bo eksakten šele v ponedeljek, 27. julija, zaradi katerega bo veliko pozitivne naravnanosti in občutka, da smo vodeni v pravo smer. Možne so tudi dobre novice, vezane na covid, sprostitev in veselje. Morda se bo govorilo tudi o cepivu. V ponedeljek, 27. julija, je prvi krajec, eden najbolj produktivnih delov Luninega ciklusa, pa tudi veliko drugih aspektov, dan bo zelo intenziven.



Venerin zadnji kvadrat na Neptun odgrinja zadnje iluzije. Merkurjev kvadrat na Mars prinaša na dan resnico, ki ne bo nujno prijetna in prijazna, a nam bo omogočila stvari vsaj za trenutek videti take, kot v resnici so; hkrati nas ta kvadrat opozarja, da se da resnico povedati tudi z nekoliko več občutka za drugo stran ter da prevelika hitrost prinaša težave na cesti. Ponedeljek bo pomemben, marsikaj se sprostilo, marsikatera iluzija bo padla.



Merkur se po ponovnemu obračunu z Marsom sreča v četrtek, 30. julija, z opozicijo še z Jupitrom in trigonom z Neptunom. Pomirili se bomo, zavzeli nekoliko bolj filozofsko držo do situacije in odprli intuiciji. Na trenutke bomo preveč optimistični, a nas bo prav to potisnilo naprej, v nove zamisli in vizije. Kolerika Sonce in Mars v vročih ognjenih znamenjih, oba izjemno močna, predvidevata zelo toplo vreme, tudi naša narava bo vročekrvnejša. Tako pogumni, samozavestni lahko v času rastoče lune marsikaj uresničimo.



Če pa se ne bo našlo nobenega konkretnega dela in projekta, je tu šport, ki nas bo dovolj utrudil, da nas naše strasti ne bodo delale nepotrpežljive in nemirne. Mars se po kregu z Merkurjem počasi premika v kvadrat z Jupitrom, zaradi katerega lahko živo srebro na termometru strmo narašča. Sonce se približuje kvadratu z Uranom, kar prinaša veter in vodi v sušno in toplo obdobje. Ta kvadrat prinaša nemir, toda tudi osvobajanje izpod nadzora.



Vesela sem, da lahko napišem v tem letu tudi kaj lepega. To obdobje je nakazano plodno in prijetno. Ponedeljek nosi upanje, vero in obrate na pozitivno, vezane na korono. Sprostitev iluzij in ostro resnico, ki nas lahko šokira. Sredi tedna nas bo gnal optimizem. Proti vikendu se osvobajamo.