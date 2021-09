Preverite, kaj vas čaka: horoskop za retrogradni Merkur (od 26. septembra)

Oven



Merkur velja za planet komunikacije, časovnega usklajevanja in miselnih procesov, zato vpliva tudi na partnerska razmerja. Ko preide v retrogradno obdobje (kar se zgodi vsakih nekaj mesecev in traja nekaj tednov), lahko zamegli našo presojo, dodobra premeša naše urnike in nam oteži komunikacijo, pišejo na portalu Bustle.Ste pripravljeni na novo naporno, a poučno obdobje? To čaka vaš astrološki znak tokrat (od 26. septembra).Če ste v razmerju, se pripravite na preizkušnje. Bodite odprti, iskreni in diplomatski. Retrogradni Merkur vam lahko pomaga, da s partnerjem razčistite stvari in na koncu najdete boljše partnersko ravnovesje.Če ne boste previdni, boste morda zamudili pomembne datume. Načrtovanje romantičnega zmenka s partnerjem ali svežo ljubeznijo lahko predstavlja izziv, saj lahko prihaja do šumov v komunikaciji in odpovedi v zadnjem trenutku. Obdobje retrogradnega Merkurja tako raje izkoristite za učenje fleksibilnosti in spontanosti.Lahko se zgodi, da boste pomislili na svojo staro ljubezen. Vaši bivši ljubimci bodo morda potrkali na vaša vrata v upanju, da se ponovno povežete. Retrogradno energijo lahko izkoristite za razčiščevanje stvari iz preteklosti, nikakor pa to ni dobro obdobje, da začnete novo romanco. Ta najbrž ne bo trajala dolgo.Raki boste še posebej občutili vpliv retrogradnega Merkurja, kar se bo poznalo predvsem v vašem ljubezenskem življenju. Če živite s partnerjem ali pa ste v resni zvezi, se pripravite na krmarjenje med različnimi nesporazumi in razčistite stvari, ki so ostale nerešene. Če ste v obdobju zmenkovanj ali pa na začetku nove zveze, je zdaj pravi čas, da se nekoliko ustavite in premislite, kaj sploh potrebujete.Prepričajte se, da ste dobro prebrali vsa romantična (in seksi) sporočila, preden izbruhnete – to retrogradno obdobje namreč prinaša kup šumov v komunikaciji. Hitro se lahko zgodi, da boste izjavili nekaj, česar v resnici ne mislite, ali pa boste svoji ljubezni pošiljali mešane signale.Zdaj je pravi čas, da premislite, kaj in kdo v ljubezni zasluži vašo pozornost. Ljudje se namreč zelo hitro zapletemo v nepomembne (materialne) drame, če pa si boste vzeli čas in premislili svoje romantično življenje, lahko to pripelje do prave iskrice v razmerju – ali pa vam pomaga, da se zaveste, da nekdo ni vreden vašega časa.Tehtnice se pogosto osredotočate na svojega partnerja in se tako hitro zapletete v ljubezensko dramo. A to retrogradno obdobje vam narekuje, da se za spremembo osredotočite nase. Vprašajte se, ali lahko zares izrazite sebe in ali so vaše potrebe v ljubezni zadovoljene. Če imate občutek, da vas nekaj ali nekdo drži nazaj, je zdaj pravi čas, da to rešite.Retrogradno obdobje so lahko izčrpavajoča, to pa vas lahko pusti še posebej izmozgane. Popolnoma v redu je, če si vzamete odmor od ljubezenskega življenja. Samota je ključna pri procesiranju čustev, zato sta odmik od zmenkovanja ali pa prošnja partnerju, da potrebujete nekaj prostora zase, popolnoma razumljiva. Poslušajte svojo intuicijo in se postavite na prvo mesto.Ne glede na to, kako zelo ste si želeli dvojnega zmenka s partnerjem ali pa ste imeli namen svojo novo ljubezen predstaviti prijateljem, s tem raje počakajte. Lahko namreč pride do nerodnih in zapletenih situacij, vašo vlogo mediatorja pa bo retrogradni Merkur samo še dodatno otežil. Za trenutek upočasnite svoje družabno življenje in prestavite srečanja na druge termine.Kozorogi imate trenutno precej burno poslovno življenje, retrogradni Merkur pa lahko prinese nekaj dodatnih zapletov, ki bodo zahtevali vašo polno pozornost. To pomeni, da bo težje najti ravnovesje med službo in romanco. Če boste imeli občutek, da ste površni ali zmedeni, poskrbite, da boste jasno komunicirali s partnerjem in bo ta vedel, da to ni njegova krivda.Vodnarji se boste poigravali s svojimi starimi, a zato nič manj zanimivimi idejami – morda boste celo pomislili na svojo staro ljubezen in obudili strast. Popolnoma v redu je, da ste pripravljeni dati ljudem drugo priložnost, a se nikar ne zaletite – na koncu se lahko pošteno opečete. Vzemite si čas, da premislite o svojih čustvih in ugotovite, ali nova stara romanca pomaga pri vaši osebni rasti.To retrogradno obdobje je odlična priložnost, da pobrskate po svoji duši in preučite (ne)zavedne vzorce, ki vas morda ovirajo pri iskanju ljubezni. Na površje lahko priplavajo stare zamere ali dolgo varovane skrivnosti. Namesto da pred njimi bežite, se raje z njimi pogumno soočite.