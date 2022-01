Pretresljive napovedi za 2022: Jupiter prinaša velike poplave, hujše, kot smo jih kdaj videli

Astrologija nam je lahko v veliko pomoč. Razkriva, kako bi lega planetov lahko vplivala na naše življenje in kdaj je ugoden čas za premike. Kaj nas čaka v letu 2022? Pregledali smo različne astrološke napovedi.

Leto 2022 bo leto Jupitra, ki nam bo pomagal odstraniti škodljive vzorce in naredil prostor za nove podvige. Svetovno priznana astrologinja Tatiana Borsch svari, da bo druga polovica leta 2022 katastrofična. Po njeni napovedi je prihajajoče leto 2022 razdeljeno na dve obdobji – zelo ugodno prvo polovico in bolj skrb vzbujajočo drugo.

»Jupiter in Neptun bosta prevladovala v tem obdobju in skoraj vse leto bosta imela v ribah zelo močno energijo. V ribah vladata medicini, nafti in plinu, umetnosti, vesolju, virtualni resničnost in morju. Pričakujemo lahko veliko razvoja na teh področjih,« je dejala Borscheva. Po njeni napovedi si bomo lahko ogledali neverjetne filme, glasbene produkcije in slike, veliko umetniških del pa bo imelo tudi vesoljsko ali pomorsko tematiko. »Z močnim vplivom Jupitra bi lahko opazili povečano proizvodnjo in večje zanimanje za elitne vinske znamke,« dodaja.

V letu 2022 bodo podnebne spremembe še naprej povzročale opustošenje po vsem svetu, saj Jupiter in Neptun prinašata velike poplave, hujše, kot smo jih kdaj videli. Povečala se bo tudi vulkanska aktivnost, čakali naj bi nas večji potresi. Ledeniki se bodo še naprej topili in tega ni mogoče ustaviti. Ljudje, ki živijo ob obalnih regijah, bi morali razmisliti o dodatnih previdnostnih ukrepih za pripravo na spomladanske poplave.

Maja Jupiter preide iz nevtralnih rib v bojevitega ovna in tam ostane do oktobra. Pričakujemo lahko, da bo po svetu izbruhnilo več požarov, ki bodo povzročili velike ekološke in človeške izgube.

V začetku avgusta naj bi se stvari nenadoma obrnile (še) na slabše

Konfrontacija z Marsom vodi v negativnost, krize in vojne. »V tem času bi lahko opazili tudi pojav novih vrst bolezni ali nadaljnje mutacije koronavirusa,« pravi Borscheva.

Težek čas bo tudi zato, ker je Uran v biku od leta 2018 in bo tam ostal do 26. aprila 2026. Ta dogodek se zgodi vsakih 84 let. Po njenem mnenju lahko prav to sproži vojno, kot naj bi se zgodilo že v preteklosti (s tem astrološkim dogodkom povezuje krimsko in drugo svetovno vojno). »Že smo lahko bili priče stopnjevanju vojaških napetosti. Na žalost je to šele začetek tega, kar prihaja. Spopadi na žariščih se bodo v drugi polovici leta 2022 okrepili, kar bo oslabilo države članice Nata,« pojasnjuje.

Druga polovica leta 2022 bo burna tudi zato, ker bo prišlo do razkritja določenih skrivnosti in republikanci v ZDA bodo postali močnejši. Vpliv nekdanjega predsednika Donalda Trumpa se bo povečal, kar bo vodilo v resne spopade znotraj demokratičnih institucij. Države, ki trpijo zaradi gospodarske nestabilnosti, bodo doživele spremembe v vladi, če ne celo popoln politični kaos. Kitajska in Rusija se bosta okrepili, kar bi se lahko nadaljevalo tudi leta 2023 ali 2024. Številne države bodo doživele proteste in nemire, ljudje pa se bodo upirali oblastem, s čimer se približujemo revoluciji.

»Številne države, vključno z ZDA in s Kitajsko, bodo obnovile svoje gospodarstvo, Kitajska bi lahko postala vodilna v svetu. V prvi polovici leta bi lahko opazili tudi rast novih in obstoječih kriptovalut,« zaključuje Borscheva.

To so astrološki znaki, za katere bo 2022 najslabše leto do zdaj

Jupiter, ki je odgovoren za srečo, bo te tri astrološke znake v 2022 blagoslovil z najboljšim letom doslej, Saturn pa bo naslednjim trem prinesel nesrečo, pišejo na herway.net.

Rak

V 2022 boste imeli veliko sovražnikov. To velja predvsem za poslovno področje. Običajno ste zelo spretni in sposobni izpeljati vsak projekt ali izziv, ki vam pride na pot. Zdaj bodo vaši sovražniki zavohali možnost neuspeha, ki lebdi nad vami, in to izkoristili.

Prihajajoče leto vas bo pripeljalo do vaših meja. Potrebovali boste ogromno moči, da boste prenesli to, kar prihaja, vendar brez skrbi – v sebi imate dovolj moči. Bodite izjemno previdni, komu zaupate, saj naj bi bilo vaše zaupanje v 2022 zlorabljeno. Zaupate lahko le ljudem, ki bodo to resnično zaslužili.

Tehtnica

Medtem ko se bodo morali raki spopasti s finančnimi težavami, bodo vaše težave povezane z ljubeznijo. Naleteli boste na ljubezenski in čustveni tobogan, ki vam bo služil kot nekakšen preizkus. Spoznali boste, kako močni ste in kaj lahko prenesete.

Ko bo prišlo to obdobje, ohranite moč in ne popustite pod pritiskom. Ostanite na svoji poti in bodite pošteni do sebe ter drugih.

Oven

Ko Jupiter vstopi v znak kozoroga, to ovnu povzroči veliko nesrečo. In v 2022 boste ovni imeli občutek, da vas je nekdo preklel, saj vam nikakor ne bo uspelo izstopiti iz začaranega kroga. Vsak projekt, ki ste ga imeli v mislih, bo propadel skoraj na začetku ali še huje, v zadnji fazi uresničitve. Ne glede na to, kaj boste počeli in katere korake boste naredili, vaš načrt preprosto ne bo deloval.

Najbolje, kar lahko storite v letu 2022, je, da igrate na varno karto. Ne lotevajte se večjih sprememb in ne sprejemajte velikih odločitev. Na žalost ne bo šlo tako, kot ste si zamislili, zato niti ne poskušajte začeti.

Po mnenju astrologov bo leto 2022 srečno in uspešno na mnogih področjih življenja. Čeprav naj bi vsi astrološki znaki v prihodnjem letu izkusili srečo, pa naj bi bile zvezde najbolj naklonjene naslednjim trem znakom, piše yearly-horoscope.org.

Bik

To bo najsrečnejše leto za rojene v znamenju bika. Uspešni bodo na področju kariere, imeli bodo zavidljive finančne dobičke. Najsrečnejši meseci za bika bodo junij, avgust in november, v 2022 pa naj bi se jim tudi uresničilo tisto, o čemer so dolgo sanjali. Bik bo namreč imel v prihodnjem letu zaupanje vase in bo tako pridobil impresivno moč.

Škorpijon

Saturn in Uran bosta v letu 2022 za škorpijona donosna. Novo leto bo rojenim v tem znaku prineslo razum, mir in napredek. Škorpijoni bodo zelo ustvarjalni, imeli bodo strateške ideje. Od septembra do konca leta bo dobro obdobje za naložbe.

Lev

Lev bo eden izmed najsrečnejših znakov leta 2022 preprosto zato, ker naj bi zaradi svojega zmagovalnega odnosa pritegnil le dobre stvari. Ne bo obupal in bo vztrajal pri tem, kar si je zastavil. V letu 2022 mu bo zdravje naklonjeno, imel bo vrsto kariernih priložnosti, cvetelo bo tudi njegovo ljubezensko življenje.

Preberite tudi:

• To bo vaš najsrečnejši mesec v letu 2022 glede na vaš astrološki znak

• Štirje astrološki znaki, ki bodo v 2022 doživeli največje spremembe