Pretekla življenja nas zaznamujejo

Če verjamete v pretekla življenja, se zavedate tudi, da vsi nosimo svojo karmo. Skozi številna življenja, ki smo jih imeli na Zemlji, smo si pridobili tako izkušnje kot nerešene zadeve. Karmične posledice preteklih življenj največkrat opazimo v stvareh, odnosih, vzorcih, ki se nam nenehno ponavljajo.

Vedno ko se znova rodimo, pozabimo vse o svojih preteklih življenjih. Spomnimo se le drobcev, npr. ko se znajdemo na poznanem kraju ali imamo v določeni situaciji občutek že videnega. A pred svojimi lekcijami ne moremo ubežati, saj se bomo na neki točki zavestno ali ne srečali z njimi. Vzorci se nam ponavljajo in zdi se nam, da se ne moremo izviti iz začaranega kroga. Rešitev je, da se jim ne upiramo, ampak spremenimo način delovanja in jih prekinemo za vedno.

Namen vsega skupaj je, da želi naša duša doživeti najširšo paleto doživetij, da bi na koncu dosegla razsvetljenje. Na ravni duše se zavedamo, da je vsako življenje darilo. Ko izpolnimo naloge v določenem življenju, se vrnemo na raven obstoja med življenji in se pripravljamo na novo inkarnacijo.

Vsi nosimo iz življenja v življenje več vrst karme. FOTO: Liseykina/Getty Images

Kot rečeno, bodite pozorni, ko se vam nenehno ponavljajo enake situacije, ko vedno znova enako reagirate, čeprav imate možnost, da ravnate drugače. Če želite spremeniti svoj nezavedni način delovanja, si lahko pomagate do odgovorov z naslednjimi vprašanji. Kaj vas navdihuje? Umetnost, znanost, literatura? Sestavite seznam svojih glavnih zanimanj in poskusite odkriti, od kod izvirajo. Imate posebne talente, ki jih drugi v družini nimajo? Ali se česa nepojasnjeno bojite? Ali ste kdaj sanjarili, da bi se rodili v drugem času, vas določeno zgodovinsko obdobje posebno zanima? Ali ste nepojasnjeno navezani na določen kraj, čeprav niste bili še nikoli tam? Ali vas je ob srečanju z določenimi ljudmi prevzel občutek usojenosti? Se vam zdi, kot da koga poznate že vse življenje oz. že od nekdaj? Ali se kdaj zavedate, da podoživljate enake situacije? Lahko niti ne v življenju, ampak se vam zdijo znane zgodbe v filmih, knjigah …?

Karma ni vedno le slaba, vpliva pa tudi na navidezno nepomembne reči, kot je zveza z nekom, ki ste ga pravkar spoznali, a ne bo dolgo ostal v vašem življenju. Prav tako igra pomembno vlogo, ko izbirate službo ali partnerja. Poznamo namreč več vrst karme. Osebna predstavlja vzorce vašega obnašanja in osebne zadeve. Lahko recimo ne morete sprejeti določene stvari na svojem telesu ali imate nizko samozavest. Družinska karma prehaja z ene generacije na drugo, npr. alkoholizem. Hkrati pa karma vpliva tudi na to, kako se povezujemo z drugimi in recimo vedno najdemo partnerje, ki nas dajejo v nič. Nihče ne pride v naše življenje po naključju. Lahko nosi priložnosti ali karmo. Takojšnja naklonjenost ali nepojasnjena sovražnost, živčnost, nemir, strah ali krivda pa so znaki, da gre za slednje.