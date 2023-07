Prestop luninih vozlov v ovna in tehtnico

Potovanje južnega luninega vozla po škorpijonu je obudilo problematike, vezane na sovraštvo, potrebo po vojskovanju, finančno krizo, pritisk na finančna vlaganja. Severni vozel v biku nas je učil o stabilnosti valut, blagostanja in pomenu miru. S ponedeljkom je južni vozel prestopil v tehtnico in vse do januarja 2025 se bo premikal po njej. Prehod nakazuje iskanje rešitev, dogovorov, strategij, kako nasprotja povezati v harmonijo. Povezovanje, komunikacija, usklajevanje bodo glavne teme tega obdobja. Severni Lunin vozel v ovnu nam bo kazal, kako pomembno je, da se podamo na nova področja in orjemo ledino. V letu in pol se lahko rodijo novosti, zamisli, pionirski podvigi v znanosti, na poslovnem področju, ki nas premaknejo v nekaj novega, drugačnega.

Prvi aspekt vozlov je kvadrat na Pluton, ki ga čutimo že dlje, v tem tednu bo eksakten, a se zaradi počasnosti vozlov vpliv podaljša. Po eni strani gre za globoko čiščenje genetike, po drugi se v družbi kaže kot kriza množice, lahko vremenske in naravne nezgode, kaže nam temnejšo stran človeštva. Skupinska kriza nas lahko očisti in nam omogoča mirnejše življenje dalje. Ker pride južni lunin vozel na točko aprilskega mrka konec julija, se obujajo problematike, spodbujene spomladi.

Drugi pomembni aspekt bo konjunkcija severnega luninega vozla s Kironom v februarju 2024. Obljubljajo se premiki, spodbudne rešitve, novosti, vezane na holistično zdravljenje, spremenjeno dojemanje zdravja. Novosti bodo dolgoročno koristile zdravju družbe.

Razvili se bodo novi načini zdravljenja. FOTO: Jose Carlos Cerdeno/Getty Images

V juliju 2024 se bosta vozla harmonično povezala z Jupitrom v dvojčkih, tako bo več potrebe po iskanju harmonije, povezovanju in dogovarjanju za skupno izboljšanje življenja. Takrat je več možnosti za pogodbe, ki nosijo mir in razvoj.

Januarja 2025, tik preden vozla zapustita kardinalno dvojico, se bosta povezala s Plutonom v vodnarju, kar se bo na družbeni ravni pokazalo kot pomemben razvoj, korak k temu, da znanost, razvoj, moderna tehnologija tako globoko posežejo v naša življenja, da jih spreminjajo. Glede na harmonično vez se zdi, da ne bomo toliko čutili šokantnega in očiščevalnega dela Plutona, ampak bolj njegov evolutivni del.

Zasebno bomo čutili potrebo nekaj narediti na novo, nekaj zagnati. Odvisno od tega, kako se bodo na našo karto vezali vozli, se vidi, kje bomo morali kaj spustiti in se odpreti novostim. Konjunkcije južnega vozla nas učijo spuščati, konjunkcije severnega vozla na osebne planete pa kažejo, čemu se moramo na odpreti. Konjunkcije južnega vozla z našimi planeti omogočajo čiščenje karme in zdravljenje te. Konjunkcije severnega luninega vozla z našimi planeti pa bodo pokazale, kako živeti to energijo na nov, svež način.