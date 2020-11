Preslikave v odnosih

Ljudje, s katerimi se družite, odražajo, kaj boste postali. Če se družite s takimi, ki niso dosti dosegli, z zgubami, se bo to preslikalo na vas. Tudi če mislite, da se lahko uprete temu nezavednemu vplivu, boste morali nenehno plavati proti toku. In glede na to, da je vaš čas na Zemlji omejen, razmislite, koliko ga želite zapraviti za težje poti, če je gladka pot za ovinkom. Enako deluje visoko stanje zavesti in ukvarjanje z duhovnostjo. Običajno imajo skupine ljudi tudi močnejšo skupno polje in zavest kot posameznik.



Načelo ne mečite biserov svinjam ni egoistično – zavedati se morate, da vam lastne percepcije dobrote, sebičnosti in prijaznosti lahko škodijo. Ustavite se, če dajete nasvete ljudem, ki jih nikoli ne upoštevajo, ker so raje nesrečni. Ni se treba oddaljiti od vseh – prevzemite nadzor nad tem, kako vplivajo na vas. Vi jim dovolite preveč. Imate moč, da upravljate svojo usodo, zato ni treba kazati s prstom nanje in jim očitati, da manipulirajo z vami. Bodite pozorni na svoje misli.



Zavedajte se, kaj se vam dogaja. Zdrava sebičnost pomeni, da imamo zdravo samozavedanje. Priznajte si, če tudi sami manipulirate z drugimi. Če moramo nekoga nadzorovati, da dobimo, kar želimo, to ni prava oseba za nas. Drugi naj bi namreč delovali v harmoniji z nami.