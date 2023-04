Presežke energije umirimo s čaji

Ajurvedski strokovnjaki pravijo, da moramo umiriti presežke energije in doseči ravnovesje. Tipu kapha pri tem pomaga cimetov in kardamomov čaj. Zavrite pol litra vode. Dodajte dve cimetovi paličici in pet semen ali žličko mletega kardamoma. Pokrijte in pustite 10 minut. Obe sestavini nas ogrejeta, kar je dobro za kapho, za vato pa le občasno.

Glede na vašo došo

Vati koristi čaj iz kumine, koriandra in koromača. Zavrite pol litra vode. Dodajte čajno žličko semen kumine in po pol žličke semen koriandra in koromača. Pokrijte in pustite 10 minut. Kumina nas pogreje in čisti kri, koriander in koromač pa delujeta diuretično in nas hladita. Slednji prav tako blaži mišične krče.

Pita naj pije čaj iz mete in pomarančne lupine. Zavrite pol litra vode. Vanjo natrgajte metine liste. S pomaranče odstranite lupino (samo oranžni del, in sicer precej na tanko, sicer bo postala grenka). Lahko jo tudi naribate, približno žličko. V vrelo vodo dodajte meto in pomarančno lupino. Pokrijte in pustite vreti 10 minut. Preden postrežete, lahko za maroški pridih dodate nekaj kapljic rožne vode. Čaj lahko postrežete tudi hladen in je odličen za pito, saj ima meta hladilni učinek.