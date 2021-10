Pretresljiva prerokba iz leta 1944: Prišlo bo do poplav, orkanov, velikih požarov, nato pa ...

Napoved zlate dobe

Nekaj ​​dni pred smrtjo leta 1944 (preminil je 27. decembra) je veliki bolgarski duhovni učitelj, vodja reda Velikega belega bratstva, padel v globok trans in napovedal fascinantno prihodnost o 'koncu časa in vstop v zlato dobo človeštva'. Preden pa vam razkrijemo prerokbo, povejmo še nekaj besed o tem skrivnostnem človeku.Danov (1864–1944) je bil bolgarski teolog in duhovni mojster, človek z zelo visoko stopnjo zavesti in hkrati neprekosljiv glasbenik, ki je bil vse življenje zgled čistosti, modrosti, inteligence in ustvarjalnosti. Ustvaril je svojo lastno obliko ezoteričnega krščanstva, zlitje krščanstva in hinduizma, njegov nauk pa je temeljil na povezavi telesa in duha. Poučeval je tudi astrologijo, geometrijo, religijo in filozofijo. Verjel je, da je telesna pripravljenost ključni del duhovnosti, zlasti vrsta meditativnega panevritmičnega plesa. 'Panevritmija' se pogosto razlaga kot vrhunski, popoln kozmični ritem – ritem, ki sinhronizira človeka in naravo. Danov je zagovarjal tudi vegetarijansko prehrano, abstinenco od alkohola in tobaka, pitje čiste vode in različne oblike meditacije, zlasti mantre 'om' in molitve. »Ne pozabite, da je prihodnost osebe odvisna od hrane, ki jo uživa. Čistejšo in bolj zdravo hrano jeste, sijajnejša bo vaša prihodnost,« je menda dejal.Naukom Velikega belega bratstva še danes sledijo ljudje vsega sveta, ki se redno zbirajo v Bolgariji in drugih državah, kjer plešejo, molijo za mir na svetu in praznujejo ljubezen do vseh bitij in Zemlje.Sledi brezčasna oporoka oporoka Danova, ki je tako aktualna, da je skoraj neverjetno, da so bile te besede izrečene pred skoraj 80 leti, piše atma.hr. »Človekova zavest potuje skozi zelo dolgo obdobje teme. Hindujci to fazo imenujejo kalijuga (op. p.: juge so sicer ciklična obsežna časovna obdobja, in so štiri: krita (satja), treta, dvapara in kali (vsako naslednje traja za četrtino manj časa) – kali (najkrajša doba) denimo traja 423.000 let, sledi pa ji spet krita, doba popolnosti, resnice ali tudi 'zlata doba').Področje človekovih misli, občutkov in dejanj se že postopoma izboljšuje, vendar bodo vsi ljudje kmalu podvrženi božanskemu ognju, ki jih bo očistil in pripravil na novo dobo. Človek se bo tako povzpel na zelo visoko raven zavesti, ki je potrebna za vstop v novo življenje. Nekateri ga imenujejo tudi ivnebovzetje'. Ta ogromni val prihaja iz vesolja in bo poplavil vso Zemljo. Vse tiste, ki se mu upirajo, bo odpeljal in premestil drugam. Čeprav niso vsi prebivalci tega planeta na isti stopnji evolucije, bo vsakdo od nas začutil val. In preobrazba ne bo vplivala le na Zemljo, ampak na vse vesolje. Ogenj, o katerem govorim, bo pomladil, očistil, obnovil vse: stvarstvo se bo oplemenitilo, vaša srca bodo osvobojena tesnobe, težav, negotovosti; vse se bo izboljšalo, dvignilo. Negativne misli, občutki in dejanja bodo izkoreninjeni.Vaše sedanje življenje je neke vrste suženjstvo, težka ječa. Poglejte in razumite svojo situacijo in se iz nje izvlecite. Pravim vam, pojdite iz zapora! Res je žalostno videti toliko zablode, toliko trpljenja, toliko nezmožnosti razumevanja, kje je človekova resnična sreča. Vse okoli vas se bo kmalu sesulo in izginilo. Od te civilizacije in njene sprevrženosti ne bo ostalo nič; vsa Zemlja bo pretresena in od te perverzne kulture, ki drži ljudi pod jarmom nevednosti, ne bo ostalo sledi. Potresi niso le mehanski geološki pojav; njihov namen je prebuditi razum in srce ljudi, da se lahko znebijo svojih napak in svoje kratkovidnosti ter spoznajo, da v vesolju niso sami.Zemlja, sončni sistem, vesolje, vse se bo pod impulzom ljubezni obrnilo v novo smer. Večina vas še vedno misli, da je ljubezen jalova sila, ki si zasluži le posmeh, vendar je najmočnejša od vseh sil! Še vedno častite moč in denar, kot da je potek vašega življenja odvisen od njiju. V prihodnosti bodo vsi ubogali ljubezen in vsi ji bodo služili. Toda človekova zavest se bo prebudila le s trpljenjem in težavami. Prišlo bo do poplav, orkanov, velikih požarov in potresov, prišlo bo do revolucije; strašne eksplozije bodo odjeknile na mnogih območjih Zemlje. Kjer je bilo kopno, se bo pojavila voda, in kjer je bila voda, se bo pojavilo kopno.Po teh trpljenjih bodo tisti, ki bodo rešeni, duhovno močni, doživeli bodo zlato dobo, harmonijo in neskončno lepoto. In zato, ko bo prišel čas trpljenja in groze, ohranite mir in vero, kajti zapisano je, da pravičnikom z glave ne pade niti las. Ne obupajte, samo sledite svojemu osebnemu razvoju.«