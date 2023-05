Prepoznajte znake vesolja, pogosto pridejo na nepričakovane načine

Kadar smo v dilemi, se ne moremo odločiti, smo obstali na mestu ali iščemo pravo pot, moramo vedeti, da so odgovori povsod okoli nas, samo odpreti se moramo zanje. Ponuja nam jih vesolje, če zaprosimo zanje. Težava je pogosto v tem, da jih ne prepoznamo, hkrati pa ne razumemo jezika, v katerem nas vesolje nagovarja. Toda ne skrbite. Lahko se ga naučite - potrebujete le željo, potrpežljivost in zavedanje, da moramo biti sproščeni in odprti za znamenja. Negujte željo po tem, da bi sprejemali sporočila, bodite čuječi, če ste prosili za pomoč, pri tem pa ne pozabite, da jim boste morali slediti, ko jih ozavestite, sicer vse skupaj nima smisla.

Vesolje nam pošilja sporočila, če zaprosimo zanje. FOTO: Мihail Rudenko, Getty Images

Sporočila so vsepovsod okoli vas. Lahko se vam zgodi, da vas bo pravilen odgovor prešinil med pogovorom z neznancem ali boste kar naenkrat zagledali predmet, ki se pojavlja, ko se znajdete v določeni situaciji. Prav tako bodite pozorni na naslove v časopisu, naslove filmov, oglase, objave na facebooku in podobno.

Poskusite zapisovati dogodke

Opazujte okolico, saj boste znamenja našli le, če jih boste iskali. Kadar smo v stiski ali v naglici iščemo odgovor, se nam lahko zgodi, da sporočila ne bomo videli takoj. Prihajajo namreč na najrazličnejše načine – mimo nas lahko pripelje avtobus, na katerem je oglas s pomenljivim napisom, lahko več dni zapored v novicah ali pogovorih ob kavi naletite na isto temo, s katero se ukvarjate in glede katere iščete odgovor.

Kadar opazite, da se nekaj ponavlja, naj bo to dogodek ali to, da vsak dan natanko ob isti uri pogledate na uro, si poskusite zapisovati dogodke in prepoznati vzorec.

Recimo, da ste se odločili, da boste shujšali, in iščete pravi način za to. Vsak dan, ko se ustavite na jutranji kavi, v lokal prihiti moški, ki pritegne vašo pozornost, a ne veste, zakaj. Kmalu se začneta prijazno pozdravljati. Čez čas slišite njegov pogovor po telefonu in ugotovite, da je trener in prehranski strokovnjak. Včasih moramo dobiti več zaporednih sporočil, da ugotovimo, za kaj gre. Takšne situacije so pogosto znak vesolja, ki nam sporoča, da razmišljamo v pravo smer, saj smo mu že s svojo odločitvijo, da nekaj spremenimo, poslali prošnjo za znamenje.

Enostavna sporočila in rešitve

Seveda morate tudi dobro poslušati sebe, ohranjati pozornost čez dan, izvajati vaje za izostritev intuicije in vsaj poskusiti meditirati. To vam bo pomagalo, da se boste umirili in bolj osredotočeno prepoznavali znamenja. Včasih se namreč v iskanju odgovorov izgubimo ali znakom pripisujemo prevelik pomen, s tem pa zapletemo interpretacijo. Vesolje nam pošilja enostavna sporočila in rešitve – in zapomnite si, ko je čas, da prejmete znamenje, ga boste.