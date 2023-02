Prepoznajte svojo došo

Vata je suha, ima koščeno postavo, suhe, razpokane ustnice, majhno čelo, spreminjajoč se tek, majhne oči, nizek ali šibek glas.

Je zgovorna, ne mara hladnega in suhega vremena, zlahka zaspi, rada potuje in je v naravi. Psihično je živčna in prestrašena, hitro razume nove stvari, a tudi pozablja, hitro izgubi upanje, ima pogosto tesnobne sanje, čustveno niha, hitra je in prilagodljiva. Ima bledo, suho, razpokano kožo s pogostimi ekcemi, suho lasišče s prhljajem, porcelanasto polt. Lasje so suhi in pusti, lahko razmršeni in z razcepljenimi konicami.

Pita je srednje postave, z mehkimi nohti, mišičasta oseba z močnim tekom, srednje velikim čelom, ostrim pogledom, visokim ali mehkim glasom, zmernim načinom govorjenja z veliko argumenti. Motita jo vročina in sonce, njen spalni ritem je običajen, zanima se za šport in politiko.

Po značaju je razdražljiva in nepotrpežljiva, z dobrim spominom, običajno vodja, usmerjen k ciljem, v sanjah se pogosto bojuje, srečuje se s toplimi čustvi, a tudi jezo in ostrim, kritičnim umom. Nagnjena je k izpuščajem, vnetjem, srbečici, mastnemu T-predelu na obrazu, hitro dobi gube, ima mastno kožo. Lasje so mastni, tanki in lahko izpadajo.

Kapa ima zajetno telo, tanke, blede nohte, hitro se zredi, ima veliko čelo, zmerno prebavo in tek, velike oči, počasi govori, ima globok, melodičen glas, velike in mehke ustnice, moti jo mraz, globoko in trdno spi, obožuje vodo in cvetje. Ima živahen temperament, počasi se uči, je zvesta in stalna, ima romantične sanje, mirna čustva, hitro se naveže na ljudi, je počasnega, a zanesljivega uma.

Koža je pusta, s povečanimi porami, ima veliko mozoljev in materinih znamenj, debelo mastno kožo. Lasje so močni, svetleči, mastni in hitro rastejo.