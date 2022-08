Prepoznajte svojo dimenzijo

Tretja dimenzija je svet ega, materialnega sveta, ločenosti, trpljenja, občutka pomanjkanja, v katerem so cenjeni denar, kariera, status, je svet brez sočutja in prijaznosti, omejen le na pet čutov. Vse v njem ocenjujemo kot dobro ali slabo, strah nas je izgube denarja, lastnine, nadzora. Čutimo, da nismo dovolj dobri. Vse dojemamo kot naključje, ne kot sinhronost. Želimo si imeti vedno prav. Zdi se nam, da potrebujemo nekoga drugega, ki nas bo osrečil.

Četrta dimenzija predstavlja astralni svet in prehod v peto dimenzijo. Tu odkrivamo odnose na isti frekvenci in najdemo svoje dušno pleme. Zavedamo se, da lahko naše misli hitro spreminjajo vibracijo in resničnost. Sočutje, sprejemanje, enost in brezpogojna ljubezen so cenjene vrline, zdrava prehrana in življenjski slog postaneta zelo pomembna. Iščemo svoj dušni namen in se pogosto čutimo same. Želimo slediti svojemu poslanstvu, vemo, da obstaja več, kot vidimo, uporabljamo intuicijo in ji zaupamo, odpremo tretje oko in vemo stvari ali da nam kdo laže. Doživljamo sinhronosti in občutek že videnega, čas ni več linearen in lahko astralno potujemo.

V peti je intuicija povečana, ne čutimo omejitev, strahu, ne sodimo, da je nekaj dobro ali slabo. Ni več tekmovalnosti in občutka pomanjkanja. Živimo v enotni zavesti, sprejemamo in ljubimo ljudi, kot so. Vse teče brez napora. Najdemo obilje. Ne morejo manipulirati z nami, saj brezpogojno ljubimo. Ničesar ne jemljemo osebno.