Prepoznajte svojega guruja

Ni nujno, da je to nekdo, ki v beli halji sedi na brisači in predava, kot si stereotipno predstavljamo Zahodnjaki. Sodobni guru je lahko nekdo, ki svetuje, deli pridobljeno znanje, daje zgled ter pomaga drugim duhovno rasti.

Vaš duhovni guru je lahko tudi nekdo, ki pride v vaše življenje v pravem trenutku, da vas nečesa nauči, sodelavec, prijatelj ali kdo drug. Starost in spol nista pomembna. Učitelja boste spoznali po tem, da bo prišel v pravem trenutku, kot bi bilo to namenjeno. Največkrat boste takoj prepoznali, da gre za nekoga, ki bo pomembno vplival na vas. Pomembno je, da je to človek, ki ne sodi, kako razsvetljeni ste, kako živite, kako kaj počnete. Zaveda se, da vsak živi najbolje kot lahko v trenutnih okoliščinah in da dajete vse od sebe. Guruji so izredno senzibilni, vendar se ne odzovejo na vsako misel in čustvo, ki jih preplavita, tako kot večina ljudi. Postavljene imajo zdrave meje z drugimi ter znajo neprizadeto obvladovati svoja čustva in življenjske okoliščine. Zanimivo je, da duhovni učitelji zmorejo ljubiti vse, tudi največje zločince, saj v vsakem živem bitju vidijo božansko iskro in se zavedajo, da smo vsi eno, energijsko povezani. Prav brezpogojna ljubezen je tisto, kar jih razlikuje od drugih, ki nas pogosto kaj zjezi ali koga zasovražimo. Na nič niso navezani. Zavedajo se, kaj je in kaj v resnici ni pomembno. Opustijo materialno premoženje, denar, prizadevanje za boljši videz in status. Guru se zaveda minljivosti vsega, da je vse začasno in bo prešlo. Namesto tega se osredotoča na lepoto narave in človeške duše. Duhovni učitelji spoštujejo vsa živa bitja, saj občutijo globoko povezanost z Zemljo in naravo. Vedo, da si Zemlje ne lastimo, samo sposojamo si jo, zato se do nikogar in ničesar ne obnašajo brezbrižno.