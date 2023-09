Prepoznajte svoje vzorce in misli

Resničnost je le naša percepcija oz. interpretacija. Nekaj, kar drži in je za nekoga resnično, ni nujno za drugega. Toda hkrati način, na katerega interpretirate svojo resničnost, vpliva na to, kaj privlačite vanjo. Močna prepričanja so ključna za to, kakšno resničnost si ustvarjamo, saj enako privlači enako. Če ste jezni, boste pritegnili v življenje druge jezne ljudi, s katerimi se boste prepirali, ter dogodke, ki vas bodo jezili. Če verjamete, da ljudem ni mogoče zaupati, boste pritegnili dogodke, ki vam bodo to potrdili.

Zavedati se morate, da vaše misli in dejanja ustvarjajo rezultate. Vse, kar mislite, rečete in storite, ima učinek. Vsako dejanje sproži močno povratno energijsko reakcijo. Če tega ne razumete, bo vaš svet pogosto črn, saj boste sami v sebi spodbujali prav tiste stvari, pred katerimi si želite pobegniti. Zato se morate še posebno zavedati zakonitosti delovanja zakona privlačnosti, ko vam gre slabo, saj ste takrat kot magnet za energije, ki pokažejo, kaj se dogaja v vas.

Osredotočite se na svoje vzorce, ki se manifestirajo navzven, in jih prekinite. Vse, kar se dogaja v vas, namreč določa, kaj se vam bo izrazilo v zunanjem svetu. Vaš cilj je, da čim prej prepoznate svoje ponavljajoče se vzorce in razdelate neskladje med svojim zavestnim in podzavestnim delom, da bo ladja plula. Vedeti morate, da se naš notranji kaos vedno preslika navzven.