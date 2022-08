Prepoznajte prihodnje dogodke

Po prepričanju kvantne fizike je vse v vesolju neločljivo povezano, čas je cikličen, preteklost, sedanjost in prihodnost pa neločljivo povezane, zato lahko predvidimo dogodke, če se naravnamo na pravo frekvenco. Če želite krepiti svoje jasnovidne sposobnosti, si lahko pomagate z vajo. Začnite tako, da na kratko zapišete določeno situacijo v prihodnosti. Ko dobite preblisk, oblikujte udaren časopisni naslov, povezan z njo, z datumom v prihodnosti - nekaj dni, tednov ali mesecev od zdaj.

Nato na računalnik ali papir zapišite zgodbo. Umirite um in se sprostite z nekaj vdihi. Spomnite se svoje namere. Zavedajte se, da lahko v mislih potujete v prihodnost. Ne napletite zgodbe iz nečesa, kar ste morda slišali in predvidevate, kako se bo odvilo. Samo prepustite se ideji in toku. Zapišite vse namige in podrobnosti, ki vas prešinejo. Ne obremenjujte se s slovnico in pravopisom, samo pišite.

Če nimate idej, naredite premor in poskusite pozneje. Ko končate, si shranite zapis in opazujte, ali se bo vaše predvidevanje izpolnilo.