Prepoznajte kristalnega otroka

S seboj so prinesli znanje o kristalih in včasih pravijo celo, da slišijo kamne govoriti. FOTO: Anna Usova/Getty Images

Cilj kristalnega otroka je živeti v harmoniji z okoljem, v katerem se razvija. Tak otrok ne postavlja zahtev, ne izsiljuje, samo ugovarja, ko kaj resnično potrebuje. Ne kriči, ampak govori počasi. Ne gre za to, da bi bil bolj nadarjen – bolj gre za njegove duhovne sposobnosti in razvoj.Kristalni otroci so se začeli rojevati od leta 1990 vse do 2010., mnogi pa še vedno prihajajo na Zemljo. Če so rojeni v devetdesetih in so pionirji kristalne generacije, so zdaj že odrasli. Njihova naloga je, da pomagajo svetu, tako da nanj vnašajo ljubezen, mir in harmonijo. Veljali naj bi za pomočnike pri transformaciji sveta.Prva generacija posebnih duhovnih otrok naj bi se rojevala že med letoma 1950 in 1960, a so lahko premaknili bolj malo. Kristalni otroci so po drugi strani mirovniki, ki si prizadevajo za resnico in ravnovesje ter imajo močno intuicijo. V nasprotju z indigo otroki, ki spodbujajo človeštvo k osredotočanju na spremembe, so kristalni otroci zdravilci. Običajno so lepi, videti so čisti, obdaja jih svetleča se avra, imajo zelo izrazite oči. Lahko so izjemno senzibilni za energije v okolju ter takoj začutijo negativne, zato se zdi, kot bi imeli magične sposobnosti.Ena glavnih značilnosti je njihovo sočutje, ki se precej razlikuje od tistega pri vrstnikih. Čustva drugih razumejo, ker sami občutijo podobno. Duhovni učitelji pravijo celo, da lahko kristalni otroci z umom vstopijo v dušo drugih in preberejo čustva. Njihova povečana senzibilnost izhaja iz povezanosti z duhovnim svetom. Ker lahko iz njega črpajo navdih, imajo veliko umetniških talentov, ki se pogosto izražajo skozi umetnost.Taki otroci kažejo posebno zanimanje za kristale, živali in naravo. Da preživijo veliko časa v njej in se povežejo z njo, je njihova potreba. Radi imajo pohodništvo in športe v naravi. Tesno so povezani z energijo živali in jih imajo radi – in obratno. Intuitivno vedo tudi, kako uporabljati kristale za zdravljenje in čiščenje okolja. Nič nenavadnega ni, če rečejo, da slišijo kamne govoriti.Zdravstveno imajo običajno alergije na hrano, posledično pa kožne izpuščanje in dihalno stisko, saj se težko navadijo na težke energije Zemlje. Zato jih je mnogo bolnih v ranem otroštvu.Njihov najizrazitejši dar je tudi telepatija. Razumejo marsikaj, kar se dogaja v ozadju. Imajo močno razvite sposobnosti zdravljenja ter lahko postanejo zdravilci. Že če položijo roke na obolelo mesto, lahko začutimo njihovo energijo, zgolj s svojo navzočnostjo zdravijo okolje, v katerem so. Lahko vidijo duhove in govorijo z njimi, kot bi bili živi, česar se ne smete prestrašiti.