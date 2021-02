Prepoznajte in preženite nadlegovalca

Nadlegovalec, ki je vešč manipulacije, se hitro polasti vaše energije. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Nadlegovalec energijsko prestopa vaše meje brez dovoljenja ter vam krade energijo za svojo korist. Če gre za osebo, ki je vešča manipulacije, vam lahko tudi bere misli, začuti vaša čustva, je pokroviteljska do vas in vam predaja sporočila, ne da bi prosili zanje, pri tem pa vpliva na vaše energijsko polje. Lahko daje v nič vas in vaše sposobnosti, da bi povzdignila svoje. Vztraja, da vam želi nekaj prodati ali izvesti na vas neko tehniko, ki vam bo pomagala, čeprav se branite. Vse to se pogosto zgodi v razmerju med učencem in duhovnim učiteljem, ki izkorišča svoje darove za sebične namene in vas želi očarati, v resnici pa vas veže nase, da bi potrebovali njegovo vodstvo. Ves čas pa srka vašo energijo. Opazite lahko tudi, da pogosto vsiljuje svojo voljo drugim, jih manipulira, da bi jih ustrahoval oziroma si jih podredil, tudi v obliki energijskega napada. Za vse to smo ranljivi vsi, ne glede na raven duhovnega razvoja. Celo duhovno napredne ljudi dober manipulator hitro pretenta in napade. Hkrati se ljudje v nadlegovalce prelevijo nezavedno in napadejo tiste, ki nimajo močno postavljenih meja. Primanjkuje jim energije, zato jo kradejo drugim, da bi se bolje počutili. Toda vaša odgovornost je, da tega ne pustite in branite svoj energijski sistem.Ko opazite, da se nekdo vpleta v vaš energijski prostor, rine v vas, vam nekaj vsiljuje, stopite stran in recite, naj neha, lahko tudi stegnete roke z dlanmi proti njemu, da to nakažete. Bodite odločni, a vljudni. Lahko si predstavljate opečnat zid med vama ali prekinete energijski stik v mislih. Nato se prizemljite. Pri nadlegovanju gre vedno za igro moči in najlažji način, da ostanete povezani s sabo, je, da ste prizemljeni. Vdihnite in začutite svojo energijo, ki se prek stopal povezuje z zemljo in se vrača iz nje. Razen če gre za pretkanega energijskega vampirja, osebo glejte v oči, saj s tem pokažete svojo avtoriteto. Naj bo jasno, da veste, kaj počne. Ostanite mirni in samozavestni. Nato se pomirite in si povejte, da ste natanko tam, kjer morate biti, in da vam je bil ta človek poslan, da lahko potrdite svoje sposobnosti in se prepričate, da vam nihče nič ne more. Prav tako pomaga smeh. Nasmejte se z zavedanjem, da oseba tukaj nima moči, in recite, naj izgine. Če nadlegovalca jemljemo preresno oziroma dovolimo, da nas vznemiri, je zmagal. Smeh lahko obrne razmerje moči v vaš prid. Saj veste – zdravi in zadovoljni ljudje ne nadlegujejo drugih. Zato ste lahko do njih sočutni, če tega ne zmorete, pa jih odženite s smehom. Seveda pa si lahko pomagate tudi s kristali za zaščito: s črnim turmalinom ali hematitom.